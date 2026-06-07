Mihai Stoica, cucerit de un „tricolor”, după victoria cu Țara Galilor: „A făcut totul aproape perfect”

Mihai Stoica a tras concluziile, după ce România a învins Țara Galilor, scor 2-1, într-un meci amical disputat în Ghencea. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a remarcat pe Louis Munteanu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de la DC United a fost titular, fiind înlocuit de Denis Drăguș în minutul 64. Louis Munteanu a marcat un gol în precedentul amical disputat de România, cel cu Georgia, încheiat cu scorul de 1-1.

Mihai Stoica l-a lăudat pe Louis Munteanu, după România – Țara Galilor 2-1

Mihai Stoica a subliniat că golul marcat de România, prin Louis Munteanu, în prima repriză a partidei cu Țara Galilor, a fost valabil. Reușita a fost anulată pe motiv de offsaid.

Pe lângă atacant, MM i-a remarcat și pe Darius Olaru și pe David Matei. Ambii au oferit câte o pasă de gol. Căpitanul de la FCSB a pasat la reușita lui Florinel Coman, iar tânărul Universității Craiova a centrat la golul victoriei marcat de Adrian Rus.

„Am marcat gol valabil. Ridicase înainte, dar faza a curs, nici Louis nu a ştiut, nici cel care era în duel, nici portarul.