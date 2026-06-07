Mihai Stoica, cucerit de un „tricolor”, după victoria cu Țara Galilor: „A făcut totul aproape perfect”

Mihai Stoica a tras concluziile, după ce România a învins Țara Galilor, scor 2-1, într-un meci amical disputat în Ghencea. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a remarcat pe Louis Munteanu.
Atacantul de la DC United a fost titular, fiind înlocuit de Denis Drăguș în minutul 64. Louis Munteanu a marcat un gol în precedentul amical disputat de România, cel cu Georgia, încheiat cu scorul de 1-1.
Mihai Stoica l-a lăudat pe Louis Munteanu, după România – Țara Galilor 2-1
Mihai Stoica a subliniat că golul marcat de România, prin Louis Munteanu, în prima repriză a partidei cu Țara Galilor, a fost valabil. Reușita a fost anulată pe motiv de offsaid.
Pe lângă atacant, MM i-a remarcat și pe Darius Olaru și pe David Matei. Ambii au oferit câte o pasă de gol. Căpitanul de la FCSB a pasat la reușita lui Florinel Coman, iar tânărul Universității Craiova a centrat la golul victoriei marcat de Adrian Rus.
„Am marcat gol valabil. Ridicase înainte, dar faza a curs, nici Louis nu a ştiut, nici cel care era în duel, nici portarul.
Louis Munteanu e remarcatul meciului, a făcut totul aproape perfect, apoi Olaru şi David Matei, revelaţia propusă de noul selecţioner. Matei nu numai că a centrat la golul 2 şi că a trimis în bară, dar şi pe construcţie a fost foarte bun, nu a greşit o pasă. A venit şi la intercepţii.
Am avut atâtea meciuri în care am arătat prost în ultimii ani. Acum a arătat altfel, cu aceeaşi jucători. Am avut şi probleme, au avut galezii ocazii, dar astea se rezolvă. În sfârşit am arătat ceva ofensiv. Noi nu arătam nimic în trecut din punct de vedere ofensiv.
Erau meciuri pe care chiar dacă nu le pierdeam, nu arătam nimic. Cu Elveţia, de exemplu, nu am arătat nimic ofensiv. Au fost semne bune, asta e percepţia mea”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
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