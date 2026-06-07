Momente teribile pe teren la Ucraina – Danemarca! Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren, din nou, fără să fie atins

Referee Sigurd Smehus Kringstad blew his whistle and decided to stop the match.

Our thoughts are with you, Eriksen 🇩🇰❤️ pic.twitter.com/mGqGHnoAmc

— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026

La 12 iunie 2021, danezul Christian Eriksen s-a prăbuşit în colţul terenului în timpul unui meci de la Campionatul European cu Finlanda. În timp ce coechipierii săi îl înconjurau, braţ la braţ, protejându-l de ochii lumii, medicii au început să lucreze pentru a-i salva viaţa mijlocaşului.

După ce a primit un tratament salvator pe teren, Eriksen a fost echipat ulterior cu un dispozitiv defibrilator cardioverter implantabil (ICD) – un tip de stimulator cardiac destinat să prevină stopurile cardiace fatale prin descărcarea unui şoc pentru a restabili ritmul cardiac regulat.