Momente teribile pe teren la Ucraina – Danemarca! Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren, din nou, fără să fie atins

Christian Eriksen a trecut din nou prin momente delicate pe terenul de fotbal, la 5 ani distanță de la momentul în care s-a prăbușit pe gazon la Campionatul European. În timpul meciului amical dintre Danemarca și Ucraina, Eriksen s-a prăbușit pe gazon în minutul 65 fără să fie atins de vreun adversar.
Intervenția medicilor a fost promptă, iar Eriksen a fost ajutat să-și recapete cunoștința. O ambulanță a mers imediat pe gazon, acolo unde au ajuns și președintele Federației, dar și soția jucătorului.
🚨Cristian Eriksen has taken ill on the
pitch again 😢 Hope he’ll be ok 🙏 pic.twitter.com/dKxPOS070G
— tuttomercato (@tuttomercatoita) June 7, 2026
După 10 minute de îngrijiri medicale, Eriksen s-a ridicat în picioare, în uralele tuturor fanilor prezenți la meci. El a fost dus la ambulanță. Arbitrul a decis să fluiere finalul partidei în aplauzele tuturor fanilor de pe arenă care i-au scandat numele lui Eriksen fără încetare.
Referee Sigurd Smehus Kringstad blew his whistle and decided to stop the match.
Our thoughts are with you, Eriksen 🇩🇰❤️ pic.twitter.com/mGqGHnoAmc
— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026
La 12 iunie 2021, danezul Christian Eriksen s-a prăbuşit în colţul terenului în timpul unui meci de la Campionatul European cu Finlanda. În timp ce coechipierii săi îl înconjurau, braţ la braţ, protejându-l de ochii lumii, medicii au început să lucreze pentru a-i salva viaţa mijlocaşului.
După ce a primit un tratament salvator pe teren, Eriksen a fost echipat ulterior cu un dispozitiv defibrilator cardioverter implantabil (ICD) – un tip de stimulator cardiac destinat să prevină stopurile cardiace fatale prin descărcarea unui şoc pentru a restabili ritmul cardiac regulat.
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