Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „Pentru un an?! Spune că pentru un an!” Lamine Yamal a promis că-și lasă barbă și mustață dacă devine campion mondial

„Pentru un an?! Spune că pentru un an!” Lamine Yamal a promis că-și lasă barbă și mustață dacă devine campion mondial

Sebastian Ujica Publicat: 7 iunie 2026, 22:01

Comentarii
Pentru un an?! Spune că pentru un an!” Lamine Yamal a promis că-și lasă barbă și mustață dacă devine campion mondial

Lamine Yamal este urmărit de 43 de milioane de fani pe Instagram

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lamine Yamal este recunoscut pentru faptul că este apropiat de fanii săi de pe rețelele de socializare. Cu câteva zile înainte de startul Mondialului, Yamal le-a făcut o surpriză: o sesiunea de Q&A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Promisiunea făcută de Yamal

Lamine Yamal, cel care ar urma să revină pe teren chiar la primul meci de la Campionatul Mondial, a încheiat sesiunea de întrebări primite de la fani cu una specială: ce le promite fanilor să facă dacă Spania va reuși să câștige titlul mondial?

„Promit că dacă voi câștiga Campionatul Mondial, îmi voi lăsa barba să crească și mustață!” a spus Yamal. Cameramanul l-a întrebat imediat: „Pentru un an?! Spune că pentru un an”. Yamal a râs: „Un an?! Nu, trei săptămâni”

Nu a fost însă singura promisiunea făcută de Yamal. El le-a spus fanilor că dacă Spania va câștiga în această vară Campionatul Mondial, va dărui 100 de căști audio marca Beats, care costă în jur de 400 de euro fiecare. Yamal este ambasador pentru brand și a fost recent văzut în timp ce folosea un model nelansat de căști.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Medicul găsit mort la Floreasca şi-ar fi injectat un analgezic de 50 de ori mai puternic decât heroina
Observator
Medicul găsit mort la Floreasca şi-ar fi injectat un analgezic de 50 de ori mai puternic decât heroina
Incredibil! Meciul la care Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon fusese ales special ca un omagiu pentru starul danez. S-a jucat lângă locuința lui, pentru ca familia să-l poată vedea
Fanatik.ro
Incredibil! Meciul la care Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon fusese ales special ca un omagiu pentru starul danez. S-a jucat lângă locuința lui, pentru ca familia să-l poată vedea
23:56

Semnează cu CSM București, după ce a câștigat Champions League cu Metz: „Abia aștept”
23:07

Două transferuri ratate la FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: „Dacă ne grăbeam, avem și trei jucători deja”
22:50

Tensiune la Real Madrid: Riquelme contestă sute de voturi! Marca anunță deja victoria lui Florentino Perez
22:48

„Trebuie să vorbesc cu el!” Mesajul cutremurător al selecționerului, după ce Eriksen s-a prăbușit pe gazon
22:23

„E groaznic”. A văzut ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen și a rămas „mască”: „E a doua oară când se întâmplă!”
22:07

VideoJurnal Antena Sport | Cineva să-l oprească!
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 2 Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!” 3 Gigi Becali a primit o ofertă de 7 milioane de euro pentru un star de la FCSB. Anunţul patronului 4 Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani” 5 Adi Ilie a anunţat care sunt cei 3 jucători ai viitorului naţionalei României: “Sper că Hagi şi-a dat seama” 6 Sorin Cârţu a anunţat “cel mai tare transfer făcut de Universitatea Craiova în această vară”
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat