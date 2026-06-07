„Pentru un an?! Spune că pentru un an!” Lamine Yamal a promis că-și lasă barbă și mustață dacă devine campion mondial

Lamine Yamal este urmărit de 43 de milioane de fani pe Instagram

Lamine Yamal este recunoscut pentru faptul că este apropiat de fanii săi de pe rețelele de socializare. Cu câteva zile înainte de startul Mondialului, Yamal le-a făcut o surpriză: o sesiunea de Q&A.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Promisiunea făcută de Yamal

Lamine Yamal, cel care ar urma să revină pe teren chiar la primul meci de la Campionatul Mondial, a încheiat sesiunea de întrebări primite de la fani cu una specială: ce le promite fanilor să facă dacă Spania va reuși să câștige titlul mondial?

„Promit că dacă voi câștiga Campionatul Mondial, îmi voi lăsa barba să crească și mustață!” a spus Yamal. Cameramanul l-a întrebat imediat: „Pentru un an?! Spune că pentru un an”. Yamal a râs: „Un an?! Nu, trei săptămâni”

Nu a fost însă singura promisiunea făcută de Yamal. El le-a spus fanilor că dacă Spania va câștiga în această vară Campionatul Mondial, va dărui 100 de căști audio marca Beats, care costă în jur de 400 de euro fiecare. Yamal este ambasador pentru brand și a fost recent văzut în timp ce folosea un model nelansat de căști.