Internaționalul român, negocieri avansate pentru transfer: “Un club puternic!”. Echipa care insistă

Internaționalul român care a evoluat în duelul câștigat cu Țara Galilor, 2-1, ar putea să fie protagonistul unui transfer în perioada următoare.

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Atacantul Denis Drăguș, care este sub contract cu Trabzonspor, ar putea să plece la o rivală din campionatul Turciei, iar negocierile sunt în curs de derulare.

Denis Drăguș ar putea să plece de la Trabzonspor. Clubul care îl dorește pe internaționalul

Marius Șumudică, cel care este un apropiat al jucătorului, a vorbit despre situația pe care o are atacantul român și a dezvăluit ce echipă îl dorește.

”Sunt ferm convins că sunt deja discuții și își va găsi echipă. Eu din câte știu, Konyaspor în momentul de față își dorește foarte mult să-l ia. Este un club foarte serios, un club foarte ok din Anatoli, un club puternic și știu că își dorește foarte mult să-l ia.

Denis are nevoie să joace. Dacă Denis va înțelege că trebuie să-și facă treaba cum și-a făcut-o în momentul când a fost cu mine la Gaziantep și a avut cel mai bun sezon din cariera lui, marcând 15 goluri, și să aibă parte de un antrenor care să-l sprijine, este jucător de primele cinci campionate, deoarece are calități native. Denis se pretează la un joc de forță, la un joc de presing, la agresivitate, la dorință, la plecare în spațiu, are finalizare.