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Internaționalul român, negocieri avansate pentru transfer: “Un club puternic!”. Echipa care insistă

Mihai Alecu Publicat: 7 iunie 2026, 14:06

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Internaționalul român, negocieri avansate pentru transfer: Un club puternic!. Echipa care insistă

Denis Drăguș ar putea să prindă un transfer în această vară. Foto: Sport Pictures

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Internaționalul român care a evoluat în duelul câștigat cu Țara Galilor, 2-1, ar putea să fie protagonistul unui transfer în perioada următoare.

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Atacantul Denis Drăguș, care este sub contract cu Trabzonspor, ar putea să plece la o rivală din campionatul Turciei, iar negocierile sunt în curs de derulare.

Denis Drăguș ar putea să plece de la Trabzonspor. Clubul care îl dorește pe internaționalul

Marius Șumudică, cel care este un apropiat al jucătorului, a vorbit despre situația pe care o are atacantul român și a dezvăluit ce echipă îl dorește.

”Sunt ferm convins că sunt deja discuții și își va găsi echipă. Eu din câte știu, Konyaspor în momentul de față își dorește foarte mult să-l ia. Este un club foarte serios, un club foarte ok din Anatoli, un club puternic și știu că își dorește foarte mult să-l ia.

Denis are nevoie să joace. Dacă Denis va înțelege că trebuie să-și facă treaba cum și-a făcut-o în momentul când a fost cu mine la Gaziantep și a avut cel mai bun sezon din cariera lui, marcând 15 goluri, și să aibă parte de un antrenor care să-l sprijine, este jucător de primele cinci campionate, deoarece are calități native. Denis se pretează la un joc de forță, la un joc de presing, la agresivitate, la dorință, la plecare în spațiu, are finalizare.

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Ați văzut și ieri, are ambele picioare, stângul, dreptul. Este tehnic, adică poți să intri în combinații cu el. Este un jucător care, dacă din punct de vedere fizic este ok, va crește foarte mult și va ajunge în primele cinci campionate.

(n.r. – El mai este sub contract cu Trabzon încă doi ani, nu?) Încă doi ani de zile. Are un contract, are un contract foarte mare. V-am spus, câștigă aproape 1.600.000 de euro pe an, ceea ce e foarte greu să-i plătească orice echipă în Europa în momentul de față, mai ales că vine după anul ăsta”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

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