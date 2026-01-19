Gianni Infantino a intervenit în scandalul uriaş de la finala Cupei Africii pe Naţiuni: "E inacceptabil" - Antena Sport

Închide meniul
Gianni Infantino a intervenit în scandalul uriaş de la finala Cupei Africii pe Naţiuni: "E inacceptabil"

Gianni Infantino a intervenit în scandalul uriaş de la finala Cupei Africii pe Naţiuni: "E inacceptabil"

Gianni Infantino a intervenit în scandalul uriaş de la finala Cupei Africii pe Naţiuni: “E inacceptabil”

Dan Roșu Publicat: 19 ianuarie 2026, 14:38

Gianni Infantino a intervenit în scandalul uriaş de la finala Cupei Africii pe Naţiuni: E inacceptabil

Gianni Infantino, la podiumul de premiere de la Cupa Africii pe Naţiuni - Profimedia Images

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat luni „scenele inacceptabile” din finala Cupei Africii pe Naţiuni (CAN), acuzând unii jucători şi o parte din staful Senegalului care au părăsit terenul pentru câteva minute în timpul meciului.

Senegal a câştigat finala CAN împotriva Marocului, după prelungiri (1-0), într-un meci care s-a transformat într-un haos total la Rabat. O lovitură de pedeapsă acordată gazdelor la sfârşitul timpului regulamentar, imediat după ce Senegalului i-a fost refuzat un gol, a determinat o parte din echipa senegaleză să părăsească terenul.

Gianni Infantino a intervenit în scandalul uriaş de la finala Cupei Africii pe Naţiuni

Tensiunile s-au extins şi în tribune, unde suporterii Senegalului au încercat să invadeze terenul timp de aproape 15 minute, chiar şi în momentul în care Brahim Diaz se pregătea să execute penalty-ul, pe care l-a ratat în cele din urmă, şi au fost cu greu stăpâniţi într-o bătaie generală de către stewarzi, ajutaţi de forţele de ordine.

„Condamnăm ferm comportamentul (…) câtorva jucători senegalezi şi al membrilor stafului tehnic. Este inacceptabil să părăseşti terenul în acest fel”, a declarat Infantino, într-un comunicat transmis AFP.

„Este inadmisibil să părăseşti terenul în acest fel, iar violenţa nu poate fi tolerată în sportul nostru; este pur şi simplu inacceptabilă. Trebuie să respectăm întotdeauna deciziile luate de arbitri, atât pe teren, cât şi în afara lui. Echipele trebuie să joace respectând regulile jocului, deoarece orice alt comportament pune în pericol însăşi esenţa fotbalului”, a continuat preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal.

„Scenele deplorabile la care am asistat astăzi trebuie condamnate şi nu trebuie să se mai repete niciodată”, a scris el.

Gianni Infantino a solicitat, de asemenea, „instanţelor disciplinare competente ale CAF (Confederaţia Africană de Fotbal, n.r.)” să ia „măsurile adecvate”.

Un român a supravieţuit accidentului feroviar din Spania. Era în apel video cu familiaUn român a supravieţuit accidentului feroviar din Spania. Era în apel video cu familia
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat”
