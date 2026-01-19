Gianni Infantino a intervenit în scandalul uriaş de la finala Cupei Africii pe Naţiuni: "E inacceptabil" - Antena Sport

Gianni Infantino, la podiumul de premiere de la Cupa Africii pe Naţiuni - Profimedia Images

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat luni „scenele inacceptabile” din finala Cupei Africii pe Naţiuni (CAN), acuzând unii jucători şi o parte din staful Senegalului care au părăsit terenul pentru câteva minute în timpul meciului.

Senegal a câştigat finala CAN împotriva Marocului, după prelungiri (1-0), într-un meci care s-a transformat într-un haos total la Rabat. O lovitură de pedeapsă acordată gazdelor la sfârşitul timpului regulamentar, imediat după ce Senegalului i-a fost refuzat un gol, a determinat o parte din echipa senegaleză să părăsească terenul.

Gianni Infantino a intervenit în scandalul uriaş de la finala Cupei Africii pe Naţiuni

Tensiunile s-au extins şi în tribune, unde suporterii Senegalului au încercat să invadeze terenul timp de aproape 15 minute, chiar şi în momentul în care Brahim Diaz se pregătea să execute penalty-ul, pe care l-a ratat în cele din urmă, şi au fost cu greu stăpâniţi într-o bătaie generală de către stewarzi, ajutaţi de forţele de ordine.

„Condamnăm ferm comportamentul (…) câtorva jucători senegalezi şi al membrilor stafului tehnic. Este inacceptabil să părăseşti terenul în acest fel”, a declarat Infantino, într-un comunicat transmis AFP.

„Este inadmisibil să părăseşti terenul în acest fel, iar violenţa nu poate fi tolerată în sportul nostru; este pur şi simplu inacceptabilă. Trebuie să respectăm întotdeauna deciziile luate de arbitri, atât pe teren, cât şi în afara lui. Echipele trebuie să joace respectând regulile jocului, deoarece orice alt comportament pune în pericol însăşi esenţa fotbalului”, a continuat preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal.