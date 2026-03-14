Claudiu Petrila, după scandalul uriaş de la Rapid – Dinamo 3-2: “Era păcat să se anuleze un gol aşa frumos”

Rapid a trecut pe primul loc în Liga 1, după succesul uriaş, 3-2 cu Dinamo, de pe Giuleşti, din prima etapă a play-off-ului Ligii 1.

A fost scandal uriaş după golul marcat de Claudiu Petrila, care a dus scorul la 2-2. “Era păcat să fie anulat”, a spus mijlocaşul giuleştenilor. Asta chiar dacă Istvan Kovacs a fost criticat dur că nu a dictat fault pentru Dinamo, după faultul făcut de Borza asupra lui Musi, înainte de reuşita lui Petrila.

Claudiu Petrila, declaraţii tari după scandalul uriaş de la Rapid – Dinamo 3-2

“E frumos. E o victorie mare, dar mâine suntem din nou la treabă. Sincer, nu ştiu să vă zic, nu vorbesc despre arbitraj, sunt oameni în clubul nostru care pot vorbi. Eu vreau doar să mă bucur de golul meu.

Era păcat să se anuleze un gol aşa frumos. Aşa fac la antrenamente şi acum mi-a ieşit şi la meci. Se spune că nu jucăm frumos, dar ne vedem de treaba noastră şi suntem pe primul loc.

Faptul că am revenit de două ori arată că mental suntem foarte binne. Am învăţat multe din trecut”, a spus Petrila, citat de digisport.ro.