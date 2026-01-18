Scene halucinante în finala Cupei Africii! Senegalezii au ieșit de pe teren, după penalty-ul acordat Marocului - Antena Sport

Scene incredibile în finala Cupei Africii pe Națiuni, dintre Senegal și Maroc. După ce tabela a arătat 0-0 după aproape 100 de minute, din camera VAR s-a sesizat un posibil penalty pentru țara gazdă, confirmat și de arbitrul de centru.
Senegalezii nu au putut suporta și au luat decizia de a ieși imediat de pe teren. Abia după minute bune, aceștia au fost convinși să revină pentru ca meciul să fie reluat.
Senegalezii au ieșit de pe teren! Brahim Diaz a ratat penalty
Dramatism total duminică la Rabat, la finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc. Tensiunea din teren a atins cote uluitoare, pe măsură ce partida se apropia de prelungiri.
În minutul 90+4, Senegalul a deschis scorul în urma unei faze fixe, dar reușita nu a fost validată din cauza unui presupus fault în atac. La distanță de doar câteva minute, la poarta cealaltă, s-a dictat penalty pentru Maroc, după ce arbitrul de centru a consultat imagini din camera VAR.
Senegalezii nu au putut suporta ce s-a întâmplat și au luat o decizie radicală: au ieșit de pe teren. După minute bune, aceștia au revenit pe gazon. Camerele de transmisie l-au surprins pe Sadio Mane în momentul în care își chema colegii înapoi: „Vom juca ca niște bărbați”.
Morocco just robbed Senegal
How on earth is this a foul unbelievable and pathetic from AFCON again and again
pic.twitter.com/NPV6Fo6DHn
— Kara (@UTDKara) January 18, 2026
📸 – SENEGAL IS HEADING TO THE DRESSING ROOM AFTER THE AWARDED PENALTY FOR MOROCCO IN THE FINAL! THEY DO NOT WANT TO CONTINUE PLAYING! pic.twitter.com/ZDnmfgwGpc
— TheScreenshotLad (@thescreenlad) January 18, 2026
"ON VA JOUER COMME DES HOMMES" lance Sadio Mané à ses coéquipiers. 🇸🇳 https://t.co/vCMc08EdAK
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 18, 2026
- Nu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri!
- AC Milan s-a apropiat de Interul lui Cristi Chivu. Victorie adusă de Fullkrug, care tocmai a fost jefuit!
- Senegal – Maroc 1-0. “Leii din Teranga” se impun la Rabat după o finală interzisă cardiacilor
- Uluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze
- Veste fabuloasă pentru Dennis Man. Verdictul specialiștilor despre PSV: “10.000/10.000”