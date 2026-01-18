Scene halucinante în finala Cupei Africii! Senegalezii au ieșit de pe teren, după penalty-ul acordat Marocului - Antena Sport

Scene incredibile în finala Cupei Africii pe Națiuni, dintre Senegal și Maroc. După ce tabela a arătat 0-0 după aproape 100 de minute, din camera VAR s-a sesizat un posibil penalty pentru țara gazdă, confirmat și de arbitrul de centru.

Senegalezii nu au putut suporta și au luat decizia de a ieși imediat de pe teren. Abia după minute bune, aceștia au fost convinși să revină pentru ca meciul să fie reluat.

Dramatism total duminică la Rabat, la finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc. Tensiunea din teren a atins cote uluitoare, pe măsură ce partida se apropia de prelungiri.

În minutul 90+4, Senegalul a deschis scorul în urma unei faze fixe, dar reușita nu a fost validată din cauza unui presupus fault în atac. La distanță de doar câteva minute, la poarta cealaltă, s-a dictat penalty pentru Maroc, după ce arbitrul de centru a consultat imagini din camera VAR.

Senegalezii nu au putut suporta ce s-a întâmplat și au luat o decizie radicală: au ieșit de pe teren. După minute bune, aceștia au revenit pe gazon. Camerele de transmisie l-au surprins pe Sadio Mane în momentul în care își chema colegii înapoi: „Vom juca ca niște bărbați”.