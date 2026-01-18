Scene halucinante în finala Cupei Africii! Senegalezii au ieșit de pe teren, după penalty-ul acordat Marocului - Antena Sport

Închide meniul
Scene halucinante în finala Cupei Africii! Senegalezii au ieșit de pe teren, după penalty-ul acordat Marocului
Scene halucinante în finala Cupei Africii! Senegalezii au ieșit de pe teren, după penalty-ul acordat Marocului

Daniel Işvanca Publicat: 18 ianuarie 2026, 23:21

Jucătorii de la Senegal în drum spre vestiare / X

Scene incredibile în finala Cupei Africii pe Națiuni, dintre Senegal și Maroc. După ce tabela a arătat 0-0 după aproape 100 de minute, din camera VAR s-a sesizat un posibil penalty pentru țara gazdă, confirmat și de arbitrul de centru.

Senegalezii nu au putut suporta și au luat decizia de a ieși imediat de pe teren. Abia după minute bune, aceștia au fost convinși să revină pentru ca meciul să fie reluat.

Senegalezii au ieșit de pe teren! Brahim Diaz a ratat penalty

Dramatism total duminică la Rabat, la finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc. Tensiunea din teren a atins cote uluitoare, pe măsură ce partida se apropia de prelungiri.

În minutul 90+4, Senegalul a deschis scorul în urma unei faze fixe, dar reușita nu a fost validată din cauza unui presupus fault în atac. La distanță de doar câteva minute, la poarta cealaltă, s-a dictat penalty pentru Maroc, după ce arbitrul de centru a consultat imagini din camera VAR.

Senegalezii nu au putut suporta ce s-a întâmplat și au luat o decizie radicală: au ieșit de pe teren. După minute bune, aceștia au revenit pe gazon. Camerele de transmisie l-au surprins pe Sadio Mane în momentul în care își chema colegii înapoi: „Vom juca ca niște bărbați”.

