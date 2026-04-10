“Inovator!” Cesare Prandelli, mesaj de suflet în memoria lui Mircea Lucescu: “A considerat propria casă ca fiind întreaga lumea”

Cesare Prandelli, fostul mare antrenor italian, a transmis un mesaj emoţionant după ce a aflat despre moartea lui Mircea Lucescu. Italianul de 68 de ani s-a retras în 2023, la 65 de ani, şi a reuşit să lase în urmă fotbalul, lucru pe care “Il Luce” nu a putut să îl facă. Fostul selecţioner va fi înmormântat vineri.
Prandelli are numai amintiri frumoase cu Mircea Lucescu, încă din anii ’90, atunci când se afla la cursurile de antrenorat ale şcolii de la Coverciano, “Il Luce” fiind deja un antrenor consacrat la vremea respectivă.
Cesare Prandelli, mesaj superb după moartea lui Mircea Lucescu: “Era înaintea multora”
Italianul a apreciat foarte mult modul în care Mircea Lucescu a reuşit să se apropie de jucătorii pe care i-a antrenat, lucru despre care a discutat şi cu Adrian Mutu, cel pe care l-a antrenat la Fiorentina.
Prandelli a mai dezvăluit şi că ţinea legătura cu Mircea Lucescu la EURO 2012, turneu final organizat de Ucraina şi Polonia. Atunci, Squadra Azzurra a ajuns până în finala de la Kiev:
“Îmi pare foarte rău pentru pierderea lui Mircea Lucescu. Practic, a fost primul meu antrenor când am făcut cursurile la Coverciano, unde l-am urmărit la începutul anilor ’90. Era deja un tehnician foarte consacrat, un antrenor inovator.
Din punct de vedere fotbalistic, era mult înaintea altora. Apoi, prin intermediul lui Adrian Mutu, am aflat că și din punct de vedere al relațiilor personale era cu adevărat priceput cu jucătorii, toți îl iubeau și îl respectau.
A fost un profesionist, poate unul dintre primii din lume care și-a considerat propria casă ca fiind întreaga lume. A călătorit peste tot și a lăsat mereu amintiri superbe.
Vorbeam des cu el când am fost la Campionatul European din 2012; țineam legătura și aveam într-adevăr o relație frumoasă.
Îmi pare nespus de rău și transmit condoleanțe familiei. Va lipsi foarte mult nu doar familiei, ci și fotbalului internațional. Mulțumesc!”, a declarat Cesare Prandelli, potrivit gsp.ro.
