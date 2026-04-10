Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri. Programul funeraliilor fostului selecţioner al României

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, va fi înmormântat vineri. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. Accesul va fi limitat la persoanele din familia Lucescu, prieteni ai familiei şi prieteni ai lui Mircea Lucescu.
15.000 de oameni au fost prezenţi în zilele de miercuri şi joi la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Cu o rezistenţă eroică, familia Lucescu a primit condoleanţele tuturor celor care l-au iubit şi admirat pe Mircea Lucescu şi au venit să îşi ia rămas-bun de la marele antrenor român.
Marele antrenor Mircea Lucescu, înmormântat vineri. Vor fi restricţii de circulaţie pentru funeraliile lui “Il Luce”
Vor fi restricţii de circulaţie vineri, pentru înmormântarea lui Mircea Lucescu. Începând cu ora 09:00, deplasarea cortegiului funerar se va desfășura de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, pe următorul traseu: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie.
La ora 10:00 va începe slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Elefterie. La ora 12:00, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Bellu, acolo unde selecţionerul României va fi înhumat, la ora 13:10.
Anunţul Poliţiei Rutiere despre rutele ocolitoare în urma restricţiilor de circulaţie pentru înmormântarea lui Mircea Lucescu
Poliţia Rutieră le-a recomandat şoferilor următoarele rute ocolitoare, vineri, în urma restricţiilor de circulaţie pentru înmormântarea lui Mircea Lucescu: Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei; -Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității; -Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.
“Având în vedere posibilitatea participării unui număr ridicat de persoane, Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație și solicită conducătorilor de autovehicule:
să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri;
să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță;
să oprească ori să staționeze doar în locurile special amenajate;
să își păstreze calmul și să evite folosirea abuzivă a semnalelor sonore în zonele aglomerate;
să reducă viteza în apropierea grupurilor de participanți și să evite orice comportament care poate pune în pericol siguranța rutieră. Pietonilor le recomandăm să se deplaseze numai pe trotuare, să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic și s-au convins că intenția de a traversa le-a fost înțeleasă de către conducătorii de vehicule”, a anunţat Brigada Rutieră.
Programul zilei de vineri al funeraliilor lui Mircea Lucescu
ZIUA 3 – Vineri, 10.04.2026
(Ceremonie religioasă şi înhumare)
- Slujba de înmormântare va avea loc la Biserica Sfântul Elefterie, începând cu ora 10:00
- Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Bellu
- Ceremonia de la cimitir va începe în jurul orei 12:20
- Înhumarea va avea loc la ora 13:10
Menţiuni importante:
- Accesul publicului va fi organizat, pentru a asigura un flux civilizat şi respectuos
- Vor exista zone distincte pentru familie, invitaţi şi public
- Accesul la momentul înhumării va fi restricţionat, fiind rezervat familiei şi apropiaţilor
“Familia vă mulţumeşte pentru gândurile, respectul şi discreţia manifestate în aceste momente”, transmitea familia Lucescu, într-un comunicat.
