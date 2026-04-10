Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri. Programul funeraliilor fostului selecţioner al României

Fostul selecţioner al României, Mircea Lucescu, va fi înmormântat vineri. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. Accesul va fi limitat la persoanele din familia Lucescu, prieteni ai familiei şi prieteni ai lui Mircea Lucescu.

15.000 de oameni au fost prezenţi în zilele de miercuri şi joi la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Cu o rezistenţă eroică, familia Lucescu a primit condoleanţele tuturor celor care l-au iubit şi admirat pe Mircea Lucescu şi au venit să îşi ia rămas-bun de la marele antrenor român.

Marele antrenor Mircea Lucescu, înmormântat vineri. Vor fi restricţii de circulaţie pentru funeraliile lui “Il Luce”

Vor fi restricţii de circulaţie vineri, pentru înmormântarea lui Mircea Lucescu. Începând cu ora 09:00, deplasarea cortegiului funerar se va desfășura de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, pe următorul traseu: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie.

La ora 10:00 va începe slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Elefterie. La ora 12:00, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Bellu, acolo unde selecţionerul României va fi înhumat, la ora 13:10.

Anunţul Poliţiei Rutiere despre rutele ocolitoare în urma restricţiilor de circulaţie pentru înmormântarea lui Mircea Lucescu

Poliţia Rutieră le-a recomandat şoferilor următoarele rute ocolitoare, vineri, în urma restricţiilor de circulaţie pentru înmormântarea lui Mircea Lucescu: Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei; -Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității; -Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.