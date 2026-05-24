Meciul dintre Torino şi Juventus, din ultima etapă din Serie A, nu a început la ora 21:45, aşa cum era programat, la fel ca alte patru partide din Italia.

Fanii celor două formaţii s-au luat la bătaie încă dinainte de a ajunge la stadion. Presa din Italia a dezvăluit că un suporter al “Bătrânei Doamne” a ajuns la spital şi este în stare gravă, dar viaţa sa nu este pusă în pericol.

Ultraşii lui Juventus le-au ordonat jucătorilor să nu joace meciul cu Torino! Haos total, după o bătaie generală

La încălzire, jucătorii lui Juventus au fost chemaţi în peluză, acolo unde au început discuţiile. Ultraşii “Bătrânei Doamne” le-au cerut să nu accepte să joace această partidă, potrivit football-italia-net. Acest lucru a pus în pericol şi disputarea celorlalte meciuri

Scontri tra tifosi del Torino e della Juventus a poche centinaia di metri dallo stadio. Poco dopo le 17 i gruppi ultras delle due squadre sono entrati in contatto in piazza San Gabriele di Gorizia, nel capoluogo piemontese. Dopo alcuni minuti di violenza sono intervenute le forze… pic.twitter.com/DDRMyC0X0C

— Repubblica (@repubblica) May 24, 2026

Cum toate cele patru partide programate astăzi ar fi trebuit să înceapă la aceeaşi oră, oficialii ligii nu au ştiut ce să facă, după scenele incredibile de la Torino. Meciurile AC Milan – Cagliari, Verona – AS Roma, Lecce – Genoa şi Cremonese – Como au fost programate la aceeaşi oră şi au primit până la urmă undă verde din partea Serie A pentru a începe.