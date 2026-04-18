Jose Mourinho a început să râdă când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid. Răspunsul savuros oferit

Viviana Moraru Publicat: 18 aprilie 2026, 20:12

Jose Mourinho a început să râdă când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid. Răspunsul savuros oferit

Jose Mourinho a început să râdă, în timpul conferinței de presă, atunci când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid. „The Special One” ar fi din nou în vizorul lui Florentino Perez.

„Galacticii” l-au demis, în acest sezon, pe Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa este antrenorul interimar, până la finalul sezonului.

Jose Mourinho a început să râdă când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid

Un jurnalist portughez l-a întrebat pe Jose Mourinho dacă poate garanta faptul că va rămâne la Benfica și pentru sezonul următor, date fiind zvonurile privind revenirea la Real Madrid.

„The Special One” a răspuns tot cu o întrebare: „Poți să confirmi că tu vei rămâne la canalul TV la care lucrezi?”, a spus antrenorul Benficăi.

Da, pot să confirm, pentru că nimeni nu mă vrea”, a răspuns jurnalistul prezent la conferința de presă, iar Jose Mourinho a început să râdă în hohote.

Jose Mourinho se pregătește de un meci „de foc” în Liga Portugal. Benfica se va duela cu Sporting în deplasare, în etapa a 30-a. Partida va fi duminică, de la ora 20:00, live în AntenaPLAY.

Cu o victorie, Benfica o va depăși pe Sporting, în clasament, cele două fiind în urmărirea liderului Porto. Benfica are 69 de puncte, după 29 de runde disputate, cu două mai puține decât campioana en-titre, care are un meci în minus disputat. Porto are 76 de puncte, fiind lider detașat în Portugalia.

