Jose Mourinho a început să râdă când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid. Răspunsul savuros oferit

Jose Mourinho a început să râdă, în timpul conferinței de presă, atunci când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid. „The Special One” ar fi din nou în vizorul lui Florentino Perez.

„Galacticii” l-au demis, în acest sezon, pe Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa este antrenorul interimar, până la finalul sezonului.

Jose Mourinho a început să râdă când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid

Un jurnalist portughez l-a întrebat pe Jose Mourinho dacă poate garanta faptul că va rămâne la Benfica și pentru sezonul următor, date fiind zvonurile privind revenirea la Real Madrid.

„The Special One” a răspuns tot cu o întrebare: „Poți să confirmi că tu vei rămâne la canalul TV la care lucrezi?”, a spus antrenorul Benficăi.

„Da, pot să confirm, pentru că nimeni nu mă vrea”, a răspuns jurnalistul prezent la conferința de presă, iar Jose Mourinho a început să râdă în hohote.