Jose Mourinho a început să râdă când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid. Răspunsul savuros oferit

Jose Mourinho a început să râdă, în timpul conferinței de presă, atunci când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid. „The Special One” ar fi din nou în vizorul lui Florentino Perez.
„Galacticii” l-au demis, în acest sezon, pe Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa este antrenorul interimar, până la finalul sezonului.
Un jurnalist portughez l-a întrebat pe Jose Mourinho dacă poate garanta faptul că va rămâne la Benfica și pentru sezonul următor, date fiind zvonurile privind revenirea la Real Madrid.
„The Special One” a răspuns tot cu o întrebare: „Poți să confirmi că tu vei rămâne la canalul TV la care lucrezi?”, a spus antrenorul Benficăi.
„Da, pot să confirm, pentru că nimeni nu mă vrea”, a răspuns jurnalistul prezent la conferința de presă, iar Jose Mourinho a început să râdă în hohote.
🇵🇹 José Mourinho en réponse à un journaliste qui l’interroge concernant les rumeurs d’un départ du Benfica :
“Et tu peux confirmer que tu vas rester dans ton média ?”
🎙️ Journaliste : “Oui je peux le confirmer car personne ne me veut !”
😭😭😭😭pic.twitter.com/kt6cwitCfK
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 18, 2026
Jose Mourinho se pregătește de un meci „de foc” în Liga Portugal. Benfica se va duela cu Sporting în deplasare, în etapa a 30-a. Partida va fi duminică, de la ora 20:00, live în AntenaPLAY.
Cu o victorie, Benfica o va depăși pe Sporting, în clasament, cele două fiind în urmărirea liderului Porto. Benfica are 69 de puncte, după 29 de runde disputate, cu două mai puține decât campioana en-titre, care are un meci în minus disputat. Porto are 76 de puncte, fiind lider detașat în Portugalia.
