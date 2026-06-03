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Aryna Sabalenka s-a prăbuşit cu totul la conferinţa de presă: “Vreau să mă retrag din tenis acum”

Dan Roșu Publicat: 3 iunie 2026, 22:06

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Aryna Sabalenka s-a prăbuşit cu totul la conferinţa de presă: Vreau să mă retrag din tenis acum

Aryna Sabalenka, la Roland Garros - Getty Images

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Aryna Sabalenka a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri ale carierei, una venită parcă de nicăieri. Liderul mondial o conducea pe Diana Shnaider (favorită 25) cu set şi 5-3 şi nimic nu anunţa dezastrul.

Sportiva din Belarus a pierdut următoarele 10 game-uri şi a fost eliminată în faza sferturilor de finală. Încurcată pe teren şi de rafalele uluitoare de vânt, Aryna s-a prăbuşit cu totul la conferinţa de presă.

Aryna Sabalenka: “Vreau să mă retrag din tenis acum

“Nu am gânduri, nu am emoții. Vreau retrag din tenis acum. Sper ca în câteva zile să revin pe drumul cel bun mental. Am avut ocazii decente în setul doi să închei, dar am dat-o în bară. Apoi ea a accelerat, a jucat agresiv. Nu am putut recuperez mental după setul doi, aceasta este cea mai mare greșeală a mea de astăzi. Nu știu când mi s-a întâmplat ultima dată pierd zece game-uri la rând. Am intrat mental într-o gaură neagră și nu am putut revin pe drumul cel bun.

Trebuie așez și văd ce se întâmplă, reflectez deschis la ce se întâmplă în mintea mea în acele momente. Am depășit multe, sunt o jucătoare experimentată, trebuie gândesc bine și sper reușesc depășesc și asta. simțeam excelent înainte de meci, pregătită lupt, motivată… am făcut totul la fel de dimineață, dar am pierdut controlul în timpul meciului

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Nu știu de ce au ținut acoperișul deschis când vântul bătea atât de puternic, dar cum să plâng când am jucat bine pe parcursul majorității meciuluiPoate e și vina mea, poate e și din cauza faptului eu am înnebunit. Anul trecut a fost similar, iar a doua zi au închis acoperișul pentru meciul masculin”, a spus Sabalenka, la conferinţa de presă.

Aryna Sabalenka, OUT de la Roland Garros

Diana Shnaider, cap de serie numărul 25, a reuşit miercuri o victorie senzaţională în sferturile de finală de la Roland Garros, revenind după ce a fost condusă cu un set şi două break-uri, pentru a o învinge pe Aryna Sabalenka cu 3-6, 7-5, 6-0 în 2 ore şi 12 minute. A pus astfel capăt seriei de şase semifinale consecutive la turneele de Grand Slam pentru favorita 1.

Shnaider, în vârstă de 22 de ani, a jucat primul său sfert de finală de Grand Slam şi a întâlnit-o pentru prima dată pe actuala nr. 1 mondial. În timp ce rafale de vânt băteau pe terenul Philippe-Chatrier, ea a făcut faţă condiţiilor meteorologice şi a gestionat situaţia într-un mod superb, reuşind ajungă în semifinalele unui turneu de Grand Slam pentru prima dată.

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Condiţii dificile din cauza vântului, prima dată când joc împotriva Arynei, super emoţionată”, a declarat Shnaider în interviul de pe teren. Pentru prima dată în sferturile de finală, cu siguranţă sunt foarte emoţionată. Simt , la început, am încercat să adaptez la jocul ei şi apoi la condiţii, la vânt. Încercam să-mi dau seama cum joc.

Am încercat doar să concentrez punct cu punct, fără gândesc la scor. Mi-am spus: «E în regulă. Sunt condiţii dificile, ea e numărul 1 mondial. Voi încerca doar să dau tot ce pot până la final şi vom vedea cum merge. Voi încerca să lupt pentru fiecare punct şi alerg după fiecare minge, ca o trimit în teren.»”

Cum arată semifinalele de la Roland Garros

  • Diana Shnaider – Maja Chwalinska
  • Marta Kostyuk – Mirra Andreeva

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