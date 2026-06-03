Aryna Sabalenka s-a prăbuşit cu totul la conferinţa de presă: “Vreau să mă retrag din tenis acum”

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aryna Sabalenka a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri ale carierei, una venită parcă de nicăieri. Liderul mondial o conducea pe Diana Shnaider (favorită 25) cu set şi 5-3 şi nimic nu anunţa dezastrul.

Sportiva din Belarus a pierdut următoarele 10 game-uri şi a fost eliminată în faza sferturilor de finală. Încurcată pe teren şi de rafalele uluitoare de vânt, Aryna s-a prăbuşit cu totul la conferinţa de presă.

Aryna Sabalenka: “ Vreau să mă retrag din tenis acum “

“Nu am gânduri, nu am emoții. Vreau să mă retrag din tenis acum. Sper ca în câteva zile să revin pe drumul cel bun mental. Am avut ocazii decente în setul doi să închei, dar am dat-o în bară. Apoi ea a accelerat, a jucat agresiv. Nu am putut să mă recuperez mental după setul doi, aceasta este cea mai mare greșeală a mea de astăzi. Nu știu când mi s-a întâmplat ultima dată să pierd zece game-uri la rând. Am intrat mental într-o gaură neagră și nu am putut să revin pe drumul cel bun.

Trebuie să mă așez și să văd ce se întâmplă, să reflectez deschis la ce se întâmplă în mintea mea în acele momente. Am depășit multe, sunt o jucătoare experimentată, trebuie să mă gândesc bine și sper să reușesc să depășesc și asta. Mă simțeam excelent înainte de meci, pregătită să lupt, motivată… am făcut totul la fel de dimineață, dar am pierdut controlul în timpul meciului