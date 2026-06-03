U BT Cluj, al şaselea titlu naţional consecutiv, după un final senzaţional de meci cu CSM Oradea

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Campioana U BT Cluj a câştigat dramatic miercuri, pe teren propriu, în faţa a 10.000 de fani, cel de-al şaselea titlu naţional consecutiv, după ce a obţinut a treia victorie în faţa vicecampioanei CSM Raiffeisen Oradea, scor 74-72 (33-36). Echipa antrenată de Mihai Silvăşan încheie sezonul cu tripla: titlul, Cupa şi Supercupa României.

Principalii marcatori ai meciului de miercuri au fost Russell 23 puncte, Molinar 17, Creek 10, pentru U BT Cluj, respectiv Bropleh 16, Nzekwesi 15, Richard 12, pentru formaţia orădeană.

U BT Cluj , al şaselea titlu naţional consecutiv

Finalul a fost unul incendiar, oaspeţii revenind spectaculos şi având şansa egalării în ultimele secunde. Nighael Ceaser a reuşit însă un capac de senzaţie şi victoria le-a revenit clujenilor.

În precedentele partide ale finalei s-au înregistrat rezultatele 84-87, 88-83 şi 103-78, pentru 3-1 la general.