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U BT Cluj, al şaselea titlu naţional consecutiv, după un final senzaţional de meci cu CSM Oradea

Dan Roșu Publicat: 3 iunie 2026, 22:33

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U BT Cluj, al şaselea titlu naţional consecutiv, după un final senzaţional de meci cu CSM Oradea

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Campioana U BT Cluj a câştigat dramatic miercuri, pe teren propriu, în faţa a 10.000 de fani, cel de-al şaselea titlu naţional consecutiv, după ce a obţinut a treia victorie în faţa vicecampioanei CSM Raiffeisen Oradea, scor 74-72 (33-36). Echipa antrenată de Mihai Silvăşan încheie sezonul cu tripla: titlul, Cupa şi Supercupa României.

Principalii marcatori ai meciului de miercuri au fost Russell 23 puncte, Molinar 17, Creek 10, pentru U BT Cluj, respectiv Bropleh 16, Nzekwesi 15, Richard 12, pentru formaţia orădeană.

U BT Cluj, al şaselea titlu naţional consecutiv

Finalul a fost unul incendiar, oaspeţii revenind spectaculos şi având şansa egalării în ultimele secunde. Nighael Ceaser a reuşit însă un capac de senzaţie şi victoria le-a revenit clujenilor.

În precedentele partide ale finalei s-au înregistrat rezultatele 84-87, 88-83 şi 103-78, pentru 3-1 la general.

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Cele două echipe au jucat finala Ligii Naţionale pentru a cincea oară în ultimii 6 ani. Şi precedentele patru finale au fost câştigate de U BT Cluj.

Titlul naţional din 2026 este al 11-lea pentru baschetul clujean, după cele din 1992, 1993, 1996 (Universitatea Cluj), 2011 (U Mobitelco Cluj), 2017 şi 2021-2025 (U BT Cluj).

La rândul său, CSM Oradea rămâne cu titlurile cucerite în 2016, 2018 şi 2019.

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Antrenorul său, Cristi Achim, a anunţat deja că acest sezon a fost ultimul pe banca tehnică a vicecampioanei, la care a activat din 2009, fiind cel mai longeviv în funcţie din Liga Naţională. El va prelua o funcţie în conducerea clubului.

Medalia de bronz a sezonului 2025-2026 a fost câştigată, în premieră, de SCMU Craiova, 2-1 la general, cu Dinamo Bucureşti.

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