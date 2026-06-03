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Daniel Pancu, prima reacție după ce Rapid și CFR au bătut palma pentru Mohammed Kamara! Va fi operat

Daniel Işvanca Publicat: 3 iunie 2026, 21:56

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Daniel Pancu, prima reacție după ce Rapid și CFR au bătut palma pentru Mohammed Kamara! Va fi operat

Mohammed Kamara / Sportpictures

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Rapid București a bătut palma cu CFR Cluj pentru transferul lui Mohammed Kamara, iar singura problemă care ar putea sta în calea acestei mutări este situația medicală a fotbalistului.

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Revenit pe gazon după aproape un an de zile, jucătorul ar urma să mai fie operat o dată în această vară și să fie indisponibil până în luna octombrie.

Mohammed Kamara se va opera în luna august

Mohammed Kamara ar putea fi primul transfer din ”Era Daniel Pancu” la Rapid, însă mutarea depinde strict de ce vor depista doctorii atunci când fotbalistul va efectua vizita medicală.

Revenit pe gazon după o accidentare gravă, fotbalistul și-a programat să se opereze în luna august, ceea ce înseamnă că ar putea fi apt în octombrie. Rămâne de văzut dacă situația sa medicală permite acest transfer în Giulești.

„Dacă Mohammed Kamara va fi în regulă din punct de vedere medical, poate să ajungă unul dintre cei mai buni atacanți din România!”, a declarat Daniel Pancu, potrivit fanatik.ro.

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