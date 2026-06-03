Cornel Dinu a făcut praf tactica lui Gică Hagi cu Georgia: “Confuzie mare”

Selecționatele de fotbal ale României și Georgiei au terminat la egalitate 1-1 (0-0), marți seara, pe Stadionul “Miheil Meshi” din Tbilisi, într-un meci amical care a marcat debutul celui de-al doilea mandat al selecționerului Gică Hagi.

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“Regele” a rulat un număr însemnat de fotbalişti. Au fost şi laude pentru jocul ofensiv al tricolorilor, dar au fost şi oameni de fotbal care l-au criticat pe Hagi. Unul dintre cei care au făcut praf tactica selecţionerului a fost Cornel Dinu. El l-a taxat pentru că a folosit mai mulţi fotbalişti pe alte posturi decât cele cu care ei sunt învăţaţi la echipele de club.

„Legat de logica de așezare, lucrurile au fost surprinzătoare, în sensul că a fost un sistem greu de transformat în cifre, ca așezare. Surprinzător cu patru apărători centrali, iar Coubiș un fel de fundaș central dreapta. Moruțan a jucat într-o poziție pe care nu-l văd să evolueze vreodată, nici la Rapid, nici la națională, a fost un fel de mijlocaș lateral dreapta pe toată banda. O confuzie la mijlocul terenului și o experiență reluată cu Florinel Coman, care nu joacă la echipa de club în postura de atacant central.

Din acest punct de vedere vorbim, clar, de eșecuri. Cred că la echipa națională trebuie să selecționezi jucători care evoluează pe posturile respective și la echipa de club. Nu pot fi schimbate aceste automatisme care sunt foarte importante și intră, de fapt, în obișnuința jucătorilor. La fel, la mijlocul terenului a fost confuzie mare, Screciu, al patrulea apărător central din echipă, a jucat la mijloc, apoi au fost greu de definit pozițiile lui Marin, Ianis Hagi și chiar a lui Mihăilă.

Sper că a încercat niște poziții pentru unii jucători, însă din punct din punct de vedere al așezării, logicii, dinamicii tactice, lucrurile au fost total nefast surprinzătoare!”, a declarat Cornel Dinu, potrivit prosport.ro.