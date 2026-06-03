Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru

Gigi Becali a dezvăluit că are o ofertă pentru Darius Olaru. Latifundiarul a solicitat 5 milioane de euro, dar e gata să îi dea drumul în zona arabă şi cu un milion mai puţin.

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Mihai Stoica a confirmat tratativele, dar nu a spus de unde a venit şi oferta pentru fotbalist.

”E o discuție pentru Olaru, așteptăm să vedem dacă suma avansată crește. Dacă nu, mai are doi ani contract cu noi. Nu e un jucător de care să vrei să te desparți, cum au fost alte cazuri. Olaru are clauză cinci milioane”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Nu doar din zona arabă ar avea ofertă Olaru, Genk și Lille sunt alte două echipe interesate de el.

Chiar recent, Marius Baciu confirma că scouterii echipei din Franţa s-au interesat de serviciile fotbalistului român, care a adunat 255 de meciuri pentru FCSB.