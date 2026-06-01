Home | Fotbal | Juan Bauza revine în România! Ce se întâmplă cu jucătorul lui Adrian Mititelu

Juan Bauza revine în România! Ce se întâmplă cu jucătorul lui Adrian Mititelu

Dan Roșu Publicat: 1 iunie 2026, 22:56

Comentarii
Juan Bauza revine în România! Ce se întâmplă cu jucătorul lui Adrian Mititelu

Juan Bauza, în tricoul lui FCU Craiova - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Juan Bauza (30 de ani) revine în România, după ce columbienii de la Atletico Nacional au refuzat să plătească clauza de cumpărare de 2.5 milioane de euro a mijlocaşului cotat de transfermarkt.de la 550.000 de euro.

Bauza ar fi urmat să revină la FCU Craiova, dar echipa lui Adrian Mititelu a fost exclusă din Liga 3, neavând în acest moment echipă de seniori. Argeninianul reprezintă speranţa lui Adrian Mititelu de a încasa o sumă importantă de bani.

Juan Bauza revine în România

Oltenii au adunat o depunctare record de peste 100 de puncte, echipă fiind în urmă cu câteva luni scoasă din competiţie în urma neplăţii foştilor fotbalişti. Acum, Mititelu încearcă evitarea falimentului.

Sud-americanul vine după 34 de meciuri disputate pentru Atletico Nacional, în care şi-a trecut în cont 4 goluri şi 4 assist-uri. El speră ca situaţia sa să se rezolve cât mai rapid.

Reclamă
Reclamă

Bauza: “Mă întorc la Craiova pentru a reîncepe antrenamentele

“Pentru mine a fost un an productiv, am cunoscut un fotbal nou, într-o țară nouă. Nu am mai fost până acum în Columbia. Atletico Nacional e cea mai mare echipă din Columbia, a câștigat multe titluri, are două Cupe Libertadores, Champions League din Europa.

Pentru mine și pentru cariera mea a fost foarte important port tricoul lor. Am crescut uitându-mă la aceste meciuri din Copa Libertadores, unde juca și Atletico Nacional. Practic, a fost un vis implinit pentru am putut joc și eu în Libertadores, în Brazilia, împotriva celor de la Sao Paolo, un club istoric.

De asemenea, am avut ocazia de a juca cu Messi, el este idolul meu de când mă știu, iar în 2022, după ce Argentina a câștigat Campionatul Mondial, mi-am făcut tatuaj cu el. Am câștigat Cupa Columbiei aici, săptămâna viitoare jucăm finala ligii, așa bilanțul e pozitiv.

Scumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensieScumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensie
Reclamă

Aștept odihnesc puțin și o întorc în Craiova să reîncep antrenamentele, apoi vom vedea unde va fi viitorul meu. Încă nu știu nimic despre ce va fi și acum gândesc doar să odihnesc o perioadă pentru am nevoie, am avut doar 6 zile libere de când joc aici.

O să reiau antrenamentele acolo și apoi voi vedea dacă voi rămâne în Romania, dacă întorc în America de Sud sau poate altă țară din Europa. Sincer fiu, acum nu pot sa zic ceva foarte concret”, a spus Juan Bauza, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Observator
Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani de la decesul soției: „M-a ajutat de Sus!”
Fanatik.ro
Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani de la decesul soției: „M-a ajutat de Sus!”
23:41

Uluitor! Trei retrogradări consecutive din Liga 1. Jucătorul “blestemat” de la Hermannstadt
23:38

Cristian Neguț ştie de ce a retrogradat Hermannstadt: “Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”
23:22

Jucătorii lui FC Voluntari au dat buzna peste Florin Pîrvu după promovare și au început să cânte. Ce au scandat
23:16

Jucătorii lui Hermannstadt, făcuţi zob de galerie! “Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Să nu mai călcaţi în Sibiu!”
23:14

Florin Pîrvu, declaraţii emoţionante. “Soţia mea de sus mă veghează!” A promovat la doi ani de la decesul ei
23:06

“Aproape că nu mi-a venit să cred”. Anghel Iordănescu, uluit după ce FC Voluntari a revenit în Liga 1
Vezi toate știrile
1 E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura” 2 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 3 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 4 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 5 Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă! 6 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”