Juan Bauza revine în România! Ce se întâmplă cu jucătorul lui Adrian Mititelu

Juan Bauza (30 de ani) revine în România, după ce columbienii de la Atletico Nacional au refuzat să plătească clauza de cumpărare de 2.5 milioane de euro a mijlocaşului cotat de transfermarkt.de la 550.000 de euro.
Bauza ar fi urmat să revină la FCU Craiova, dar echipa lui Adrian Mititelu a fost exclusă din Liga 3, neavând în acest moment echipă de seniori. Argeninianul reprezintă speranţa lui Adrian Mititelu de a încasa o sumă importantă de bani.
Juan Bauza revine în România
Oltenii au adunat o depunctare record de peste 100 de puncte, echipă fiind în urmă cu câteva luni scoasă din competiţie în urma neplăţii foştilor fotbalişti. Acum, Mititelu încearcă evitarea falimentului.
Sud-americanul vine după 34 de meciuri disputate pentru Atletico Nacional, în care şi-a trecut în cont 4 goluri şi 4 assist-uri. El speră ca situaţia sa să se rezolve cât mai rapid.
Bauza: “Mă întorc la Craiova pentru a reîncepe antrenamentele“
“Pentru mine a fost un an productiv, am cunoscut un fotbal nou, într-o țară nouă. Nu am mai fost până acum în Columbia. Atletico Nacional e cea mai mare echipă din Columbia, a câștigat multe titluri, are două Cupe Libertadores, Champions League din Europa.
Pentru mine și pentru cariera mea a fost foarte important să port tricoul lor. Am crescut uitându-mă la aceste meciuri din Copa Libertadores, unde juca și Atletico Nacional. Practic, a fost un vis implinit pentru că am putut să joc și eu în Libertadores, în Brazilia, împotriva celor de la Sao Paolo, un club istoric.
De asemenea, am avut ocazia de a juca cu Messi, el este idolul meu de când mă știu, iar în 2022, după ce Argentina a câștigat Campionatul Mondial, mi-am făcut tatuaj cu el. Am câștigat Cupa Columbiei aici, săptămâna viitoare jucăm finala ligii, așa că bilanțul e pozitiv.
Aștept să mă odihnesc puțin și o să mă întorc în Craiova să reîncep antrenamentele, apoi vom vedea unde va fi viitorul meu. Încă nu știu nimic despre ce va fi și acum mă gândesc doar să mă odihnesc o perioadă pentru că am nevoie, am avut doar 6 zile libere de când joc aici.
O să reiau antrenamentele acolo și apoi voi vedea dacă voi rămâne în Romania, dacă mă întorc în America de Sud sau poate altă țară din Europa. Sincer să fiu, acum nu pot sa zic ceva foarte concret”, a spus Juan Bauza, potrivit fanatik.ro.
- Uluitor! Trei retrogradări consecutive din Liga 1. Jucătorul “blestemat” de la Hermannstadt
- Cristian Neguț ştie de ce a retrogradat Hermannstadt: “Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”
- Jucătorii lui FC Voluntari au dat buzna peste Florin Pîrvu după promovare și au început să cânte. Ce au scandat
- Jucătorii lui Hermannstadt, făcuţi zob de galerie! “Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Să nu mai călcaţi în Sibiu!”
- Florin Pîrvu, declaraţii emoţionante. “Soţia mea de sus mă veghează!” A promovat la doi ani de la decesul ei