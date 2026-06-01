Juan Bauza revine în România! Ce se întâmplă cu jucătorul lui Adrian Mititelu

Juan Bauza (30 de ani) revine în România, după ce columbienii de la Atletico Nacional au refuzat să plătească clauza de cumpărare de 2.5 milioane de euro a mijlocaşului cotat de transfermarkt.de la 550.000 de euro.

Bauza ar fi urmat să revină la FCU Craiova, dar echipa lui Adrian Mititelu a fost exclusă din Liga 3, neavând în acest moment echipă de seniori. Argeninianul reprezintă speranţa lui Adrian Mititelu de a încasa o sumă importantă de bani.

Oltenii au adunat o depunctare record de peste 100 de puncte, echipă fiind în urmă cu câteva luni scoasă din competiţie în urma neplăţii foştilor fotbalişti. Acum, Mititelu încearcă evitarea falimentului.

Sud-americanul vine după 34 de meciuri disputate pentru Atletico Nacional, în care şi-a trecut în cont 4 goluri şi 4 assist-uri. El speră ca situaţia sa să se rezolve cât mai rapid.