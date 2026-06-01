Dorinel Munteanu, palmares negru: are patru retrogradări în carieră!

Dorinel Munteanu a fost adus ca salvator la Hermannstadt, dar echipa a ajuns să retrogradeze neaşteptat.

FC Voluntari a reuşit să se impună cu 3-0 în faţa celor de la Hermannstadt şi a reuşit promovarea. Sibienii conduşi de pe bancă de Dorinel Munteanu au venit la Voluntari cu un avantaj fragil, victorie cu 3-2. Nu a fost suficient, iar Dorinel Munteanu a retrogradat cu Hermannstadt la capătul unui meci ruşinos!

Numele lui Dorinel Munteanu este legat însă de alte patru retrogradări. În fotbalul românesc, cu el pe bancă trei echipei au ajuns în eşalonul inferior. Este vorba de FC Argeş, Sepsi şi Hermannstadt. El a pus “umărul” şi la o retrogradare a celor de la Chiajna, în sezonul 2018-1019, dar atunci el a stat până în ianuarie. Dorinel Munteanu a “bifat” şi o retrogradare în Rusia, cu Mordovia Saransk.

FC Argeș Pitești (2007): Aflat la începutul carierei de tehnician ca jucător-antrenor, a preluat echipa piteșteană însă mandatul său s-a încheiat cu retrogradarea clubului din prima ligă.

Sepsi OSK (2025): Covăsnenii au picat în eșalonul secund la capătul unui sezon în care Munteanu a fost demis spre finalul stagiunii (în aprilie), după ce obținuse un singur punct în 5 meciuri.