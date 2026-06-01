Home | Fotbal | Liga 1 | Dorinel Munteanu, palmares negru: are patru retrogradări în carieră!

Dorinel Munteanu, palmares negru: are patru retrogradări în carieră!

Radu Constantin Publicat: 1 iunie 2026, 22:45

Comentarii
Dorinel Munteanu, palmares negru: are patru retrogradări în carieră!

Dorinel Munteanu, cu mâinile în cap

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dorinel Munteanu a fost adus ca salvator la Hermannstadt, dar echipa a ajuns să retrogradeze neaşteptat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FC Voluntari a reuşit să se impună cu 3-0 în faţa celor de la Hermannstadt şi a reuşit promovarea. Sibienii conduşi de pe bancă de Dorinel Munteanu au venit la Voluntari cu un avantaj fragil, victorie cu 3-2. Nu a fost suficient, iar Dorinel Munteanu a retrogradat cu Hermannstadt la capătul unui meci ruşinos!

Numele lui Dorinel Munteanu este legat însă de alte patru retrogradări. În fotbalul românesc, cu el pe bancă trei echipei au ajuns în eşalonul inferior. Este vorba de FC Argeş, Sepsi şi Hermannstadt. El a pus “umărul” şi la o retrogradare a celor de la Chiajna, în sezonul 2018-1019, dar atunci el a stat până în ianuarie. Dorinel Munteanu a “bifat” şi o retrogradare în Rusia, cu Mordovia Saransk.

FC Argeș Pitești (2007): Aflat la începutul carierei de tehnician ca jucător-antrenor, a preluat echipa piteșteană însă mandatul său s-a încheiat cu retrogradarea clubului din prima ligă.

Sepsi OSK (2025): Covăsnenii au picat în eșalonul secund la capătul unui sezon în care Munteanu a fost demis spre finalul stagiunii (în aprilie), după ce obținuse un singur punct în 5 meciuri.

Reclamă
Reclamă

FC Hermannstadt (2026): A retrogradat în Liga a 2-a după un baraj pierdut cu 3-0 la retur contra celor de la FC Voluntari.

Mordovia Saransk (2013): În prima sa experiență în Rusia, a preluat echipa în iarnă, dar nu a putut evita retrogradarea din prima ligă rusă.

 

Scumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensieScumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Observator
Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani de la decesul soției: „M-a ajutat de Sus!”
Fanatik.ro
Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani de la decesul soției: „M-a ajutat de Sus!”
23:41

Uluitor! Trei retrogradări consecutive din Liga 1. Jucătorul “blestemat” de la Hermannstadt
23:38

Cristian Neguț ştie de ce a retrogradat Hermannstadt: “Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”
23:22

Jucătorii lui FC Voluntari au dat buzna peste Florin Pîrvu după promovare și au început să cânte. Ce au scandat
23:16

Jucătorii lui Hermannstadt, făcuţi zob de galerie! “Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Să nu mai călcaţi în Sibiu!”
23:14

Florin Pîrvu, declaraţii emoţionante. “Soţia mea de sus mă veghează!” A promovat la doi ani de la decesul ei
23:06

“Aproape că nu mi-a venit să cred”. Anghel Iordănescu, uluit după ce FC Voluntari a revenit în Liga 1
Vezi toate știrile
1 E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura” 2 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 3 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 4 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 5 Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă! 6 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”