Voluntari a revenit în Liga 1! Dorinel Munteanu, retrogradare ruşinoasă cu Hermannstadt!

Min. 45 – Lazar are o nouă intervenţie decisivă, de această dată în faţa lui Roman.

Min. 34 – Guțea trimite un şut peste poartă.

Min. 20 – Lazar are două intervenţii decisive şi îşi scapă echipa de gol!

Min. 19 – Babic are o nouă ocazie periculoasă, Voulntari presează din ce în ce mai mult.

Minutul 10 – Prima mare ocazie a partidei! Roman deviază excelent cu capul pentru Babic, care ajunge în poziție de finalizare, însă Lazar se opune.

Partida a început!

Echipele de start

FC Voluntari (4-4-2): Chioveanu – Schieb, Crișan, Onisa, Șuteu – D. Andrei, I. Gheorghe, Cvek, Guțea – M. Roman II, Babic

Rezerve: A. Maxim, D. Toma, Merloi, I. Ștefan, Tolea, Petculescu, Nemec, Haită, Vencu

Absenți: Gîț, Dumbrăvanu, Pițian (accidentați)

Antrenor: Florin Pîrvu

Hermannstadt (4-4-2): Lazar – L. Stancu, Karo, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – Balaure, D. Albu, Zargary, Neguț – Chițu, S. Buș

Rezerve: I. Stoica, Afalna, Issah, Gjorgjievski, Gțndilă, I. Pop, Rițivoi, Muțiu

Absenți: Căpușă (indisponibil), Politic, Barstan, E. Florescu, Simba, Kujabi, Jair, Ivanov (accidentați)

Antrenor: Dorinel Munteanu

Stadion: „Anghel Iordănescu” – Voluntari

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei). Asistenți: George Neacșu (Câmpulung Muscel), Alexandru Filip (Constanța)

Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești). Asistent VAR: Valentin Porumbel (Oltenița)

La conferința de presă premergătoare acestui joc, Dorinel Munteanu, antrneorul sibienilor, i-a lăudat pe adversarii săi înainte de cel mai important meci al acestui sezon.

”Probabil există din partea clubului și această dorință de a-i motiva financiar, dar cred că dorința fiecăruia de a fi și anul viitor în Superliga este mult mai mare decât orice suport financiar.

Nu mergem să supraviețuim, mergem să câștigăm. Acesta a fost mesajul meu în fiecare zi. Atuul este atât valoarea individuală, cât și valoarea colectivă. Dar, trebuie să demonstreze.

În tot campionatul care a trecut Voluntariul a jucat foarte bine pe teren propriu, adică tot mai bine decât în jocurile din deplasare. Totul depinde de noi, să știți. Jucătorii noștri cunosc acum adversarul, îl studiem, dar totul depinde de noi. Avem nevoie de atitudinea avem nevoie de încredere, avem nevoie de putere pentru că în acest joc sunt implicați foarte mulți factori”, a spus Munteanu.

Echipele probabile la FC Voluntari – Hermannstadt

FC Voluntari (4-4-2): Chioveanu – Schieb, Crișan, Onisa, Șuteu – D. Andrei, I. Gheorghe, Cvek, Guțea – M. Roman II, Merloi

Rezerve: A. Maxim, Neag, Petculescu, M. Ștefan, Vencu, Babic, Nemec, Haită, D. Toma, Tolea

Hermannstadt (4-4-2): Lazar – Issah, Chorbadzhiyski, I. Stoica, K. Ciubotaru – Balaure, Zargary, Dr. Albu, Chițu – Neguț, Sg. Buș

Rezerve: I. Pop, Muțiu, Afalna, Karo, L. Stancu, Ritivoi, Gjorgjievski, Gindila

