Voluntari a revenit în Liga 1! Dorinel Munteanu, retrogradare ruşinoasă cu Hermannstadt!

S-a aflat numele ultimei echipe care reuşeşte să promoveze în Liga 1! Este vorba de FC Voluntari, care a reuşit să se impună cu 3-0 în faţa celor de la Hermannstadt. Sibienii conduşi de pe bancă de Dorinel Munteanu au venit la Voluntari cu un avantaj fragil, victorie cu 3-2. Nu a fost suficient, iar Dorinel Munteanu a retrogradat cu Hermannstadt!
FC Voluntari – Hermannstadt, LIVE TEXT 3-0
Min. 90+6 Gol Voluntari! Tolea duce scorul la 3-0!
Min. 74 – Gol Volutari! Babic înscrie!
Min. 72 – Penaly acordat pentru Voluntari, la un fault la Guţea.
Min. 58 – O nouă paradă a lui Lazăr! Intervenţie decisivă la şutul lui Cvek.
Minutul 50: GOL FC Voluntari! Matko Babic își asumă responsabilitatea execuției, șutează puternic, iar ilfovenii sunt în avantaj.
Minutul 48: Karo îl faultează pe Roman în careu la un duel aerian, iar Szablocs Kovacs acordă penalty.
Pauză!
Min. 45 – Lazar are o nouă intervenţie decisivă, de această dată în faţa lui Roman.
Min. 34 – Guțea trimite un şut peste poartă.
Min. 20 – Lazar are două intervenţii decisive şi îşi scapă echipa de gol!
Min. 19 – Babic are o nouă ocazie periculoasă, Voulntari presează din ce în ce mai mult.
Minutul 10 – Prima mare ocazie a partidei! Roman deviază excelent cu capul pentru Babic, care ajunge în poziție de finalizare, însă Lazar se opune.
Partida a început!
Echipele de start
FC Voluntari (4-4-2): Chioveanu – Schieb, Crișan, Onisa, Șuteu – D. Andrei, I. Gheorghe, Cvek, Guțea – M. Roman II, Babic
Rezerve: A. Maxim, D. Toma, Merloi, I. Ștefan, Tolea, Petculescu, Nemec, Haită, Vencu
Absenți: Gîț, Dumbrăvanu, Pițian (accidentați)
Antrenor: Florin Pîrvu
Hermannstadt (4-4-2): Lazar – L. Stancu, Karo, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – Balaure, D. Albu, Zargary, Neguț – Chițu, S. Buș
Rezerve: I. Stoica, Afalna, Issah, Gjorgjievski, Gțndilă, I. Pop, Rițivoi, Muțiu
Absenți: Căpușă (indisponibil), Politic, Barstan, E. Florescu, Simba, Kujabi, Jair, Ivanov (accidentați)
Antrenor: Dorinel Munteanu
Stadion: „Anghel Iordănescu” – Voluntari
Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei). Asistenți: George Neacșu (Câmpulung Muscel), Alexandru Filip (Constanța)
Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești). Asistent VAR: Valentin Porumbel (Oltenița)
La conferința de presă premergătoare acestui joc, Dorinel Munteanu, antrneorul sibienilor, i-a lăudat pe adversarii săi înainte de cel mai important meci al acestui sezon.
”Probabil există din partea clubului și această dorință de a-i motiva financiar, dar cred că dorința fiecăruia de a fi și anul viitor în Superliga este mult mai mare decât orice suport financiar.
Nu mergem să supraviețuim, mergem să câștigăm. Acesta a fost mesajul meu în fiecare zi. Atuul este atât valoarea individuală, cât și valoarea colectivă. Dar, trebuie să demonstreze.
În tot campionatul care a trecut Voluntariul a jucat foarte bine pe teren propriu, adică tot mai bine decât în jocurile din deplasare. Totul depinde de noi, să știți. Jucătorii noștri cunosc acum adversarul, îl studiem, dar totul depinde de noi. Avem nevoie de atitudinea avem nevoie de încredere, avem nevoie de putere pentru că în acest joc sunt implicați foarte mulți factori”, a spus Munteanu.
Echipele probabile la FC Voluntari – Hermannstadt
FC Voluntari (4-4-2): Chioveanu – Schieb, Crișan, Onisa, Șuteu – D. Andrei, I. Gheorghe, Cvek, Guțea – M. Roman II, Merloi
Rezerve: A. Maxim, Neag, Petculescu, M. Ștefan, Vencu, Babic, Nemec, Haită, D. Toma, Tolea
Absenți: Gîț, Dumbrăvanu, Pițian (accidentați)
Antrenor: Florin Pîrvu
Hermannstadt (4-4-2): Lazar – Issah, Chorbadzhiyski, I. Stoica, K. Ciubotaru – Balaure, Zargary, Dr. Albu, Chițu – Neguț, Sg. Buș
Rezerve: I. Pop, Muțiu, Afalna, Karo, L. Stancu, Ritivoi, Gjorgjievski, Gindila
Absenți: Căpușă (indisponibil), Politic, Barstan, E. Florescu, Simba, Kujabi, Jair, Ivanov (accidentați)
Antrenor: Dorinel Munteanu
Stadion: „Anghel Iordănescu” – Voluntari
Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei). Asistenți: George Neacșu (Câmpulung Muscel), Alexandru Filip (Constanța)
Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești). Asistent VAR: Valentin Porumbel (Oltenița)
- Uluitor! Trei retrogradări consecutive din Liga 1. Jucătorul “blestemat” de la Hermannstadt
- Cristian Neguț ştie de ce a retrogradat Hermannstadt: “Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”
- Jucătorii lui FC Voluntari au dat buzna peste Florin Pîrvu după promovare și au început să cânte. Ce au scandat
- Jucătorii lui Hermannstadt, făcuţi zob de galerie! “Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Să nu mai călcaţi în Sibiu!”
- Florin Pîrvu, declaraţii emoţionante. “Soţia mea de sus mă veghează!” A promovat la doi ani de la decesul ei