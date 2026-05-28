A semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractul

Dinamo a început deja să se pregătească pentru viitorul sezon. După ce a făcut primele două transferuri ale verii şi a bătut palma cu tineri Ianis Doană şi Adriano Manole, acum preşedintele Adrian Nicolescu a început să prelungească înţelegerile cu jucătorii aflaţi la final de contract.

După ce l-au convins pe Raul Opruţ să semneze prelungirea pentru încă trei sezoane, şefii lui Dinamo au ajuns la un acord şi cu Danny Armstrong, anunţă gsp.ro.

Scoţianul mai avea contract cu Dinamo încă un sezon, până în vara anului 2027, iar dinamoviştii mai vor să îi prelungească pe încă un sezon.

Danny Armstrong a evoluat în 38 de meciuri în actuala ediţie de campionat, a marcat 6 goluri şi a dat 8 pase decise.