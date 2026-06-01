Mihai Stoica și Marius Baciu, surprinși pe stadion! La ce meci au mers oficialul și antrenorul FCSB-ului

Gigi Becali a anunțat că vrea să facă șase transferuri pentru sezonul viitor, iar la scurt timp după declarațiile patronului de la FCSB, doi oficiali ai echipei și antrenorul au fost surprinși la un meci din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica, Florin Cernat și Marius Baciu au mers la stadionul “Anghel Iordănescu” pentru a urmări manșa a doua a barajului dintre FC Voluntari și FC Hermannstadt, conform fanatik.ro.

“Scouteri” la FC Voluntari – FC Hermannstadt? Baciu, Stoica și Cernat, pe stadion

FCSB a jucat în acest sezon în premieră în play-out, dar roș-albaștrii și-au salvat parțial prestația din această stagiune prin victoria de la barajul de Conference League contra lui Dinamo. Gigi Becali nu vrea însă să repete experiența din 2025/26 și își dorește să facă noi transferuri care să îi întărească echipa.

După victoria de pe Arcul de Triumf contra lui Dinamo, patronul roș-albaștrilor a declarat că vrea să facă nu mai puțin de șase mutări, iar una dintre ele ar putea să fie de la FC Voluntari sau de la FC Hermannstadt. Motivul care ar susține această teorie se leagă de prezența la barajul de menținere/promovare în Liga 1 a trei membri importanți din staff, respectiv conducerea FCSB-ului.

Marius Baciu (antrenorul roș-albaștrilor), Florin Cernat (directorul sportiv) și Mihai Stoica (președintele Consiliului de Administrație) au mers la Ilfov pentru a urmări returul duelului decisiv privind prezența în Liga 1. Cernat a ocupat la FC Voluntari aceeași funcție pe care o are și acum la FCSB timp de șapte ani.