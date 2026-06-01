Home | Fotbal | Liga 1 | Se știu toate echipele care vor juca în Liga 1 în sezonul 2026/27. Lista celor 16 cluburi

Se știu toate echipele care vor juca în Liga 1 în sezonul 2026/27. Lista celor 16 cluburi

Andrei Nicolae Publicat: 1 iunie 2026, 22:45

Comentarii
Se știu toate echipele care vor juca în Liga 1 în sezonul 2026/27. Lista celor 16 cluburi

Dinamo - FCSB / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FC Voluntari a învins-o pe FC Hermannstadt în barajul de menținere/promovare în Liga 1 și a devenit a 16-a și implicit ultima echipă care și-a obținut “biletul” pentru sezonul viitor de prim eșalon. Din Liga a 2-a vor mai veni Corvinul Hunedoara și Sepsi Sfântu Gheorghe, care au promovat direct după ce au încheiat pe primele două poziții în eșalonul secund.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FC Voluntari revine în Liga 1 după ce a făcut un meci solid contra lui Hermannstadt și a învins formația sibiană cu scorul de 2-0 în returul barajului de menținere/promovare în Liga 1, impunându-se cu scorul de 4-3 la general. Odată cu rezultatul de pe Stadionul “Anghel Iordănescu” se cunosc toate cele 16 formații care vor evolua în sezonul viitor din primul eșalon.

Lista cluburilor care vor evolua în sezonul viitor de Liga 1

Iată astfel cele 16 echipe care vor juca în stagiunea 2026/27. De pe prima scenă vor fi nelipsite echipe de renume precum Univ. Craiova, Dinamo, Rapid, CFR sau FCSB, care speră să revină la anul în play-off.

Din Liga a 2-a vin trei echipe: Corvinul, Sepsi și FC Voluntari. Echipele care își iau “adio” de la Liga 1 după acest sezon sunt Unirea Slobozia, Metaloglobus și FC Hermannstadt.

Echipele care vor juca în Liga 1 în sezonul viitor:

Reclamă
Reclamă
  • Universitatea Craiova
  • “U” Cluj
  • CFR Cluj
  • Dinamo
  • Rapid
  • FC Argeș
  • UTA Arad
  • FCSB
  • Oțelul Galați
  • FC Botoșani
  • Csikszereda
  • Petrolul
  • Farul
  • FC Voluntari
  • Corvinul Hunedoara
  • Sepsi Sfântu Gheorghe

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Observator
Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani de la decesul soției: „M-a ajutat de Sus!”
Fanatik.ro
Ce destin! Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la fix doi ani de la decesul soției: „M-a ajutat de Sus!”
23:41

Uluitor! Trei retrogradări consecutive din Liga 1. Jucătorul “blestemat” de la Hermannstadt
23:38

Cristian Neguț ştie de ce a retrogradat Hermannstadt: “Suntem vinovați toți, de la conducere, până la doamna de la spălătorie”
23:22

Jucătorii lui FC Voluntari au dat buzna peste Florin Pîrvu după promovare și au început să cânte. Ce au scandat
23:16

Jucătorii lui Hermannstadt, făcuţi zob de galerie! “Ne-ați băgat în B, mercenarilor! Să nu mai călcaţi în Sibiu!”
23:14

Florin Pîrvu, declaraţii emoţionante. “Soţia mea de sus mă veghează”
23:06

“Aproape că nu mi-a venit să cred”. Anghel Iordănescu, uluit după ce FC Voluntari a revenit în Liga 1
Vezi toate știrile
1 E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura” 2 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 3 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 4 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 5 Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă! 6 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”