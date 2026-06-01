Se știu toate echipele care vor juca în Liga 1 în sezonul 2026/27. Lista celor 16 cluburi

FC Voluntari a învins-o pe FC Hermannstadt în barajul de menținere/promovare în Liga 1 și a devenit a 16-a și implicit ultima echipă care și-a obținut “biletul” pentru sezonul viitor de prim eșalon. Din Liga a 2-a vor mai veni Corvinul Hunedoara și Sepsi Sfântu Gheorghe, care au promovat direct după ce au încheiat pe primele două poziții în eșalonul secund.

FC Voluntari revine în Liga 1 după ce a făcut un meci solid contra lui Hermannstadt și a învins formația sibiană cu scorul de 2-0 în returul barajului de menținere/promovare în Liga 1, impunându-se cu scorul de 4-3 la general. Odată cu rezultatul de pe Stadionul “Anghel Iordănescu” se cunosc toate cele 16 formații care vor evolua în sezonul viitor din primul eșalon.

Lista cluburilor care vor evolua în sezonul viitor de Liga 1

Iată astfel cele 16 echipe care vor juca în stagiunea 2026/27. De pe prima scenă vor fi nelipsite echipe de renume precum Univ. Craiova, Dinamo, Rapid, CFR sau FCSB, care speră să revină la anul în play-off.

Din Liga a 2-a vin trei echipe: Corvinul, Sepsi și FC Voluntari. Echipele care își iau “adio” de la Liga 1 după acest sezon sunt Unirea Slobozia, Metaloglobus și FC Hermannstadt.

Echipele care vor juca în Liga 1 în sezonul viitor: