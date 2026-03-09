Kyros Vassaras, şedinţă cu antrenorii şi căpitanii din Liga 1 - Antena Sport

Arbitrajul a provocat tensiuni, iar acum Kyros Vassaras a chemat la o şedinţă antrenorii şi căpitanii din Liga 1.
Comisia Centrală a Arbitrilor a trimis invitații către toate cluburile Liga 1, iar şedinţa va avea loc de marți, unde sunt așteptați „antrenorul principal sau unul dintre secunzi și căpitanul sau vice-căpitanul fiecărei echipe”.
Kyros Vassaras va explica fazele care au stârnit controverse în Liga 1, dar va explica şi care sunt cele mai noi modificări de regulament.
Anul trecut, în octombrie, la şedinţa lui Vassaras a participat o singură echipă, al cărei antrenor principal, Laszlo Balint, a fost prezent.
