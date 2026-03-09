Noutățile lunii martie 2026 în AntenaPLAY - Antena Sport

În “Mama are un nou iubit”, Colin Hanks îl interpretează pe agentul FBI Henry Durand, care se întoarce după câțiva ani de absență și descoperă că mama lui, Marty (Meg Ryan), și-a refăcut viața alături de Tommy (Antonio Banderas), un hoț internațional de artă. Tobin Bell continuă teroarea în “Jigsaw: Moștenirea”, Gerard Butler se luptă pentru supraviețuire în “Kandahar: Misiune mortală”, iar Ryan Gosling și Emma Stone cuceresc prin muzică și romantism în “La La Land”.

Jennifer Aniston, Julia Roberts și Kate Hudson aduc energie și comedie în “Mamă, ce zi!”, Tobin Bell descoperă un capitol neștiut din jocul nebun al lui Jigsaw în “Saw X”, Liam Neeson luptă contra conspirațiilor în “Taken 3: Teroare în L.A.”, iar Brendan Fraser emoționează profund în “Balena (The Whale)”.

Documentare noi

Documentarele lunii martie aduc perspective unice asupra lumii și evenimentelor care marchează istoria recentă.

“Syria After Assad” surprinde luptele pentru reconstrucție și echilibrul fragil al unei națiuni afectate ani la rând de război. În “The Contenders 2026”, fanii fotbalului mondial descoperă echipele favorite, jucătorii și strategiile pregătitoare pentru FIFA World Cup™ 2026, cu previziuni și comentarii ale experților.

“Putin’s War at Home” dezvăluie impactul politicilor Kremlinului asupra cetățenilor ruși, iar “Royal Scandals” intră în culisele monarhiei britanice, investigând scandalurile și presiunile care au zguduit imaginea Casei Regale.

Serialele lunii martie

Sezonul 2 al “The Gold” continuă povestea jafului Brink’s-Mat din 1983, aducând în prim-plan cealaltă jumătate de aur dispărută și efectele sale în lumea crimei organizate și a spălării internaționale de bani.

În “The Ex-Wife” | Sezonul 1 urmărește drama Tashei, a cărei viață aparent perfectă este dată peste cap de prezența obsesivă a fostei soții a partenerului ei, transformând fiecare episod într-un thriller psihologic intens.

Din 23 martie, “Căderea Regelui (Kral Kaybederse / The Fall Of The King)” îl aduce pe Kenan Baran (Halit Ergenç) în fața unei prăbușiri personale și profesionale, iar relația cu Handan (Aslıhan Gürbüz) și apariția tinerei Fadi (Merve Dizdar) declanșează trădări, conflicte și jocuri de putere care pun sub semnul întrebării controlul unui bărbat obișnuit să dețină totul.

Competiții sportive de top

Martie este și luna marilor sporturi în AntenaPLAY. Sezonul de Formula 1™ debutează cu primele trei Mari Premii: Australia (6-8 martie), China (13-15 martie) și Japonia (27-29 martie), în timp ce Formula 2™ și Formula 3™ își încep sezonul tot în Australia, iar Formula 1™ Academy debutează în China.

Liga Campionilor Asiei continuă în AntenaPLAY cu faza optimilor de finală, în timp ce Liga Campionilor Asiei 2 propune deja sferturile de finală. De asemenea, AFC Women’s Champions League 2025-2026 a ajuns tot la faza sferturilor.

Trăiește emoția NBA și NHL, cu meciuri spectaculoase și confruntări care te țin cu sufletul la gură, pe canalele dedicate.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro.