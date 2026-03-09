Mirel Rădoi i-a zis direct lui Gigi Becali de ce a ajuns FCSB în play-out - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit ce discuţie a avut cu Mirel Rădoi legat de sezonul regulat dezastruos făcut de FCSB, care a dus campioana din ultimii doi ani în play-out.

Rădoi a vorbit despre lipsa de concentrare a jucătorilor de la FCSB în meciurile în care au întâlnit echipele mici ale campionatului.

Mirel Rădoi i-a zis direct lui Gigi Becali de ce a ajuns FCSB în play-out

“El mi-a spus şi eu am fost fotbalist şi jucam cu Liverpool şi după aceea, dacă jucam cu Metaloglobus, intram pe teren cu gândul că le dăm 3. Dacă ai intrat cu mentalitatea aia pe teren, greu să îţi mai revii dacă ţi-au dat ăia un gol.

Trebuie să fii montat şi pregătit pentru meciul următor. Să uiţi şi să nu îţi faci o impresie despre ce adversar ai în faţă şi aşa a şi fost”, a spus Becali, la palat.

Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va pleca în vară de la FCSB

Becali a declarat că Mirel Rădoi are deja o ofertă de 1,6 milioane pe care o va onora din vară, iar fostul selecţioner şi-a dat deja acordul: