Mirel Rădoi i-a zis direct lui Gigi Becali de ce a ajuns FCSB în play-out - Antena Sport

Mirel Rădoi i-a zis direct lui Gigi Becali de ce a ajuns FCSB în play-out

Dan Roșu Publicat: 9 martie 2026, 15:20

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Gigi Becali a dezvăluit ce discuţie a avut cu Mirel Rădoi legat de sezonul regulat dezastruos făcut de FCSB, care a dus campioana din ultimii doi ani în play-out.

Rădoi a vorbit despre lipsa de concentrare a jucătorilor de la FCSB în meciurile în care au întâlnit echipele mici ale campionatului.

“El mi-a spus şi eu am fost fotbalist şi jucam cu Liverpool şi după aceea, dacă jucam cu Metaloglobus, intram pe teren cu gândul că le dăm 3. Dacă ai intrat cu mentalitatea aia pe teren, greu să îţi mai revii dacă ţi-au dat ăia un gol.

Trebuie să fii montat şi pregătit pentru meciul următor. Să uiţi şi să nu îţi faci o impresie despre ce adversar ai în faţă şi aşa a şi fost”, a spus Becali, la palat.

Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va pleca în vară de la FCSB

Becali a declarat că Mirel Rădoi are deja o ofertă de 1,6 milioane pe care o va onora din vară, iar fostul selecţioner şi-a dat deja acordul:

“El a acceptat de aseară. Acum a venit doar să discutăm mici detalii, ce înseamnă staff-ul. Pentru că, normal, trebuie să le dea nişte bani. El nu vrea bani, va veni doar să ajute. Într-un fel îl apreciez mai mult. Mi-a spus aşa. Asta nu e o veste bună, nici pentru mine, nici pentru suporteri. El are deja oferta de 1,6 milioane care, într-un fel, e acceptată din vară. Mi-a zis că vine. Când i-am dat mesaj lui i-am spus “sunt naşul tău, ajută-mă”. Şi el mi-a spus “naşule, mesajul tău m-a impresionat”. E sentimental Rădoi.

A zis că vine să mă ajute şi o scoatem. Stai liniştit că o scoatem. Ştiu despre ce e vorba. Dar din vară mi-am dat acordul. I-am zis să vină să scoatem, punem maşina pe roate, şi după văd eu, o conduc eu. A zis că nu poate să rămână. Dar în gândul meu, dacă îmi califici echipa, poate îţi dau eu un milion. Nu?”, a mai declarat Gigi Becali.

