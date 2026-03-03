Ce salariu are de fapt Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor - Antena Sport

Adrian Porumboiu a dezvăluit ce salariu are Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, fostul arbitru despre care se vorbeşte mult în România, în urma fazelor controversate ce au avut loc în ultima perioadă în meciurile care au stabilit echipele care au ajuns în play-off.

Fostul conducător al Vasluiului susţine că Vassaras ar avea un salariu lunar de 10.000 de euro, considerat modest pentru un fost arbitru care are acum o funcţie de conducere.

“Ca să faci naveta de la Salonic, de la Atena, de unde vii tu, să stai în România… Și ce sumă mare e 10.000 de euro? E un salariu modest pentru un fost arbitru sau unul care conduce Comisia de Arbitri.

Dacă nu e extraordinar, atunci pot să gândesc că mai pot fi și alte interese care pot să producă…”, a spus Porumboiu, citat de fanatik.ro.

Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2

