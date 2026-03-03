Ce salariu are de fapt Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor - Antena Sport

Adrian Porumboiu a dezvăluit ce salariu are Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, fostul arbitru despre care se vorbeşte mult în România, în urma fazelor controversate ce au avut loc în ultima perioadă în meciurile care au stabilit echipele care au ajuns în play-off.
Fostul conducător al Vasluiului susţine că Vassaras ar avea un salariu lunar de 10.000 de euro, considerat modest pentru un fost arbitru care are acum o funcţie de conducere.
Kyros Vassaras ar avea un salariu de 10.000 de euro pe lună
“Ca să faci naveta de la Salonic, de la Atena, de unde vii tu, să stai în România… Și ce sumă mare e 10.000 de euro? E un salariu modest pentru un fost arbitru sau unul care conduce Comisia de Arbitri.
Dacă nu e extraordinar, atunci pot să gândesc că mai pot fi și alte interese care pot să producă…”, a spus Porumboiu, citat de fanatik.ro.
Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2
Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din finalul partidei Farul – CFR Cluj 1-2. Şeful CCA a transmis că deciziile luate de arbitrul Florin Andrei au fost corecte.
Kyros Vassaras a analizat, în primă fază, ce s-a întâmplat în minutul 69. Matei Ilie şi Gustavo au avut un duel în careu, însă şeful CCA consideră că totul a fost regulamentar.
Ulterior, Kyros Vassaras a transmis că şi duelul dintre Marian Huja şi Iustin Doicaru a fost unul regulamentar. Acesta consideră că nici în minutul 90+2, Farul nu ar fi meritat să primească penalty, astfel că decizia lui Florin Andrei a fost una corectă.
