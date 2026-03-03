Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce salariu are de fapt Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce salariu are de fapt Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor

Ce salariu are de fapt Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor

Dan Roșu Publicat: 3 martie 2026, 12:22

Comentarii
Ce salariu are de fapt Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor

Kyros Vassaras, în timpul unui meci - Sport Pictures

Adrian Porumboiu a dezvăluit ce salariu are Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, fostul arbitru despre care se vorbeşte mult în România, în urma fazelor controversate ce au avut loc în ultima perioadă în meciurile care au stabilit echipele care au ajuns în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul conducător al Vasluiului susţine că Vassaras ar avea un salariu lunar de 10.000 de euro, considerat modest pentru un fost arbitru care are acum o funcţie de conducere.

Kyros Vassaras ar avea un salariu de 10.000 de euro pe lună

“Ca să faci naveta de la Salonic, de la Atena, de unde vii tu, să stai în România… Și ce sumă mare e 10.000 de euro? E un salariu modest pentru un fost arbitru sau unul care conduce Comisia de Arbitri.

Dacă nu e extraordinar, atunci pot să gândesc că mai pot fi și alte interese care pot să producă…”, a spus Porumboiu, citat de fanatik.ro.

Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2

Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din finalul partidei Farul – CFR Cluj 1-2. Şeful CCA a transmis că deciziile luate de arbitrul Florin Andrei au fost corecte.

Reclamă
Reclamă

Kyros Vassaras a analizat, în primă fază, ce s-a întâmplat în minutul 69. Matei Ilie şi Gustavo au avut un duel în careu, însă şeful CCA consideră că totul a fost regulamentar.

Ulterior, Kyros Vassaras a transmis că şi duelul dintre Marian Huja şi Iustin Doicaru a fost unul regulamentar. Acesta consideră că nici în minutul 90+2, Farul nu ar fi meritat să primească penalty, astfel că decizia lui Florin Andrei a fost una corectă.

Șoferiță de 18 ani din Ploiești, moartă după ce a fost proiectată într-o semiremorcă parcată. A rămas captivăȘoferiță de 18 ani din Ploiești, moartă după ce a fost proiectată într-o semiremorcă parcată. A rămas captivă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună
Observator
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Fanatik.ro
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
13:05
Clubul la care Victor Wembanyama a devenit acţionar minoritar
12:56
“Am contractul pe masă”. Marius Şumudică, la un pas să semneze. Detalii de ultim moment
12:45
Dani Coman i-a pus să aleagă prima de play-off şi jucătorii de la FC Argeş au stabilit suma
12:31
Încredere deplină în Adrian Newey la Aston Martin, înainte de startul sezonului de F1: “E o aură în jurul lui”
11:59
Ce loc ocupă Liga 1 la venituri, la nivel european. Capitolul cu cea mai spectaculoasă creştere în fotbalul românesc
11:53
100 de zile până la World Cup 2026! Care sunt favoritele specialiştilor! Ce cotă are România
Vezi toate știrile
1 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru 4 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 5 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi 6 Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: “E senzaţional”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial