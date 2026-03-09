Primele imagini cu Mirel Rădoi, de la negocierile cu Gigi Becali: "Cuvântul este ca și cum aș fi semnat" - Antena Sport

Închide meniul
Primele imagini cu Mirel Rădoi, de la negocierile cu Gigi Becali: "Cuvântul este ca și cum aș fi semnat"
Primele imagini cu Mirel Rădoi, de la negocierile cu Gigi Becali: “Cuvântul este ca și cum aș fi semnat”

Radu Constantin Publicat: 9 martie 2026, 14:45

Gigi Becali s-a întâlnit luni cu Mirel Rădoi, pentru a avea ultimele discuţii înainte ca antrenorul de 44 de ani să înceapă al doilea său mandat la FCSB.

După ce a ieşit de la discuţii, Mirel Rădoi a refuzat să ofere multe detalii. “Mai civilizat, ca să nu pară că sunt arogant, din mașină, o să vă vorbească nașul și mâine ne vedem și puteți să mă întrebați orice. Totul este în regulă. La mine, cuvântul este ca și cum aș fi semnat. Zi bună, la revedere!”, a declarat Mirel Rădoi, după întâlnirea cu Gigi Becali.

Becali susţine că obiectivul lui Mirel Rădoi va fi câştigarea barajului pentru Conference League, acolo unde speră să nu dea peste Universitatea Craiova, echipa pe care o consideră cea mai bună din Liga 1.

