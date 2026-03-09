Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: "Are ofertă de 1,6 milioane" - Antena Sport

Gigi Becali s-a întâlnit luni cu Mirel Rădoi şi au discutat primele detalii legate de preluarea echipei, după plecările lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că sunt şanse foarte mici ca Mirel Rădoi să continue şi din vară la FCSB, după ce fostul căpitan şi antrenor al echipei a acceptat să vină în acest moment dificil, când echipa este în play-out şi singurul obiectiv este calificarea în preliminariile Conference League.

Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va pleca în vară de la FCSB “Are deja o ofertă de 1,6 milioane”

Becali a declarat că Mirel Rădoi are deja o ofertă de 1,6 milioane pe care o va onora din vară, iar fostul selecţioner şi-a dat deja acordul:

“El a acceptat de aseară. Acum a venit doar să discutăm mici detalii, ce înseamnă staff-ul. Pentru că, normal, trebuie să le dea nişte bani. El nu vrea bani, va veni doar să ajute. Într-un fel îl apreciez mai mult. Mi-a spus aşa. Asta nu e o veste bună, nici pentru mine, nici pentru suporteri. El are deja oferta de 1,6 milioane care, într-un fel, e acceptată din vară. Mi-a zis că vine. Când i-am dat mesaj lui i-am spus “sunt naşul tău, ajută-mă”. Şi el mi-a spus “naşule, mesajul tău m-a impresionat”. E sentimental Rădoi.

A zis că vine să mă ajute şi o scoatem. Stai liniştit că o scoatem. Ştiu despre ce e vorba. Dar din vară mi-am dat acordul. I-am zis să vină să scoatem, punem maşina pe roate, şi după văd eu, o conduc eu. A zis că nu poate să rămână. Dar în gândul meu, dacă îmi califici echipa, poate îţi dau eu un milion. Nu?”, a declarat Gigi Becali, la palat.