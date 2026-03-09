Gigi Becali și-a ales adversara din play-off pentru barajul de Conference League. Pe cine vrea să evite - Antena Sport

Gigi Becali a susținut recent o conferință de presă din fața palatului său cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o cu Mirel Rădoi pentru preluarea postului de antrenor la FCSB. Printre altele, latifundiarul din Pipera a dezvăluit și numele formațiilor din play-off pe care ar vrea să le întâlnească în barajul pentru Conference League, respectiv cele două echipe din Cluj.
FCSB va evolua pentru prima dată în play-out de la implementarea noului format, devenind prima echipă care este campioană en-titre și care nu joacă în grupa pentru campionat. Cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii plecați, proaspăt-venitul Mirel Rădoi va avea misiunea clară de a-i califica pe roș-albaștri în preliminariile Conference League în scurtul mandat pe care îl va avea la București, fiind deja ademenit cu o ofertă de 1,6 milioane de euro din vară la alt club.
Gigi Becali le vrea pe CFR și Universitatea Cluj la barajul pentru Conference League
Pentru a ajunge în cupele europene, jucătorii FCSB-ului trebuie să fie între primele două echipe din play-out care au drept de participare și în același timp să se claseze între locurile 1 și 4 din această fază a competiției. În primă fază, campioana ultimelor două ediții va trebui să învingă echipa de play-out contra căreia joacă barajul, după care să înfrunte în deplasare într-o singură manșă formația care termină pe 3 în play-off.
Întrebat la palat pe cine ar dori la acel meci decisiv pentru Conference League, Becali a spus că el preferă una dintre cele două echipe din Cluj, în timp ce Mihai Stoica ar vrea să joace contra lui Dinamo. În același timp, patronul a declarat și pe cine ar vrea să evite echipa sa, și anume Universitatea Craiova, clubul care a terminat pe primul loc în sezonul regulat.
“(n.r. V-ați ales adversarul cu care să jucați barajul de Conference League? Vreți Dinamo?) MM vrea Dinamo că nu au stadionul și că să jucăm pe un stadion, că e pe stadionul lor (n.r. meciul). Așa vrea MM.
Eu nu vreau Craiova că e puternică, e greu probabil să piardă ei campionatul. Titlul să zicem, chiar de l-ar pierde. Sunt și în cupă, și locul 2 (n.r. pot să termine pe acea poziție). Eu de exemplu aș vrea U Cluj sau CFR Cluj. Așa aș vrea eu“, a spus patronul FCSB-ului la palat.
Mirel Rădoi își va începe curând aventura la FCSB și va debuta pe banca roș-albaștrilor în prima etapă din play-out contra celor de la Metaloglobus. Duminică, roș-albaștrii și-au aflat și programul complet din play-out.
