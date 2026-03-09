Gigi Becali și-a ales adversara din play-off pentru barajul de Conference League. Pe cine vrea să evite - Antena Sport

Gigi Becali a susținut recent o conferință de presă din fața palatului său cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o cu Mirel Rădoi pentru preluarea postului de antrenor la FCSB. Printre altele, latifundiarul din Pipera a dezvăluit și numele formațiilor din play-off pe care ar vrea să le întâlnească în barajul pentru Conference League, respectiv cele două echipe din Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB va evolua pentru prima dată în play-out de la implementarea noului format, devenind prima echipă care este campioană en-titre și care nu joacă în grupa pentru campionat. Cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii plecați, proaspăt-venitul Mirel Rădoi va avea misiunea clară de a-i califica pe roș-albaștri în preliminariile Conference League în scurtul mandat pe care îl va avea la București, fiind deja ademenit cu o ofertă de 1,6 milioane de euro din vară la alt club.

Gigi Becali le vrea pe CFR și Universitatea Cluj la barajul pentru Conference League

Pentru a ajunge în cupele europene, jucătorii FCSB-ului trebuie să fie între primele două echipe din play-out care au drept de participare și în același timp să se claseze între locurile 1 și 4 din această fază a competiției. În primă fază, campioana ultimelor două ediții va trebui să învingă echipa de play-out contra căreia joacă barajul, după care să înfrunte în deplasare într-o singură manșă formația care termină pe 3 în play-off.

Întrebat la palat pe cine ar dori la acel meci decisiv pentru Conference League, Becali a spus că el preferă una dintre cele două echipe din Cluj, în timp ce Mihai Stoica ar vrea să joace contra lui Dinamo. În același timp, patronul a declarat și pe cine ar vrea să evite echipa sa, și anume Universitatea Craiova, clubul care a terminat pe primul loc în sezonul regulat.

“(n.r. V-ați ales adversarul cu care să jucați barajul de Conference League? Vreți Dinamo?) MM vrea Dinamo că nu au stadionul și că să jucăm pe un stadion, că e pe stadionul lor (n.r. meciul). Așa vrea MM.