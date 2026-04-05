Ionuţ Radu a încasat 2 goluri, dar Celta Vigo a câştigat! Ce notă a primit portarul român

Alex Masgras Publicat: 5 aprilie 2026, 19:44

Ionuţ Radu / Profimedia

Ionuţ Radu a fost titular în poarta lui Celta Vigo, în victoria obţinută de echipa sa pe terenul celor de la Valencia, în etapa cu numărul 30 din La Liga. Echipa internaţionalului român s-a impus cu 3-2.

Celta Vigo rămâne astfel în lupta pentru un loc în cupele europene. Echipa lui Radu este pe 6 în Spania, în acest moment.

Celta Vigo, victorie cu Ionuţ Radu în poartă, în Valencia – Celta Vigo

Valencia a deschis rapid scorul prin Rodriguez, în minutul 12. Replica oaspeţilor a venit abia în repriza secundă, atunci când Moriba şi Lopez au marcat în decurs de patru minute, în minutele 56, respectiv 60. Swedberg a majorat diferenţa în minutul 81 în favoarea lui Celta Vigo, în timp ce Rodriguez a stabilit scorul final în al treilea minut al prelungirilor, după ce l-a învins pentru a doua oară pe Radu. La oaspeţi, Ionuţ Radu a primit nota 6 din partea flashscore.com.

Nu a fost însă suficient pentru Valencia, iar Celta Vigo a obţinut trei puncte extrem de importante, ajungând la 44 de puncte după 30 de etape. Celta este pe locul 6, pe loc care asigură prezenţa în preliminariile Conference League, dar este la un singur punct în spatele lui Betis, echipa de pe 5, loc care duce în grupa principală din Europa League.

Pentru Celta Vigo urmează un meci extrem de important joi seară, în sferturile de finală Europa League. Spaniolii vor juca în Germania, pe terenul lui Freiburg, echipă care a pierdut dramatic meciul de pe teren propriu cu Bayern Munchen de sâmbătă, scor 2-3.

