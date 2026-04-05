Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos

Răzvan Lucescu traversează momente complicate, dar se află pe banca echipei sale, la meciul dintre PAOK Salonic şi Panathinaikos, din prima etapă a play-off-ului campionatului Greciei.
Mircea Lucescu este internat în stare gravă la Spitalul Universitar din Bucureşti. Fiul său, Răzvan Lucescu, urmează să revină în România imediat după finalul partidei, cu un avion privat, pentru a fi alături de tatăl său care se află în comă indusă.
PAOK Salonic, mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu
Pentru PAOK, meciul cu Panathinaikos este extrem de important, în debutul play-off-ului din Grecia.
Peste 22.000 de fani ai lui PAOK sunt prezenţi pe Toumba pentru a-şi susţine echipa. În momentul în care antrenorul român şi-a făcut apariţia la încălzire, la marginea terenului, întreg stadionul l-a aplaudat pe antrenorul român.
Mai mult, crainicul stadionului a transmis şi un mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu:
“În primul rând, îi transmitem cele mai bune gânduri lui Mircea Lucescu. Sperăm că va depăși această provocare și se va întoarce sănătos acasă”, au anunţat grecii de la gazzetta.gr.
Meciul dintre PAOK Salonic şi Panathinaikos s-a încheiat la egalitate, scor 0-0
Comunicatul Spitalului Universitar din Bucureşti despre starea lui Mircea Lucescu
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani) s-a înrăutăţit. Spitalul Universitar a emis un comunicat duminică prin care a anunţat că Il Luce a ajuns din nou la Terapie Intensivă.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, Lucescu nu s-a simţit bine, aritmiile devenind severe. Asta după ce sâmbătă seară, marele nostru antrenor se simţise mai bine.
“Facem urmatoarele precizari de interes, ca urmare a atentiei publice manifestate:
Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secţia de cardiologie.
Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă.
În prezent, nu sunt elemente noi de evoluţie. Vom reveni public dacă situaţia va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, se arată în comunicatul emis de Spitalul Universitar.
