Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos

Răzvan Lucescu traversează momente complicate, dar se află pe banca echipei sale, la meciul dintre PAOK Salonic şi Panathinaikos, din prima etapă a play-off-ului campionatului Greciei.

Mircea Lucescu este internat în stare gravă la Spitalul Universitar din Bucureşti. Fiul său, Răzvan Lucescu, urmează să revină în România imediat după finalul partidei, cu un avion privat, pentru a fi alături de tatăl său care se află în comă indusă.

PAOK Salonic, mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu

Pentru PAOK, meciul cu Panathinaikos este extrem de important, în debutul play-off-ului din Grecia.

Peste 22.000 de fani ai lui PAOK sunt prezenţi pe Toumba pentru a-şi susţine echipa. În momentul în care antrenorul român şi-a făcut apariţia la încălzire, la marginea terenului, întreg stadionul l-a aplaudat pe antrenorul român.

Mai mult, crainicul stadionului a transmis şi un mesaj de susţinere pentru Mircea Lucescu: