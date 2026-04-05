Diego Simeone, la capătul puterilor după scandalul uriaş din Atletico – Barcelona: “Nu mai vreau să aud”

Atletico Madrid a ajuns pe 4 în La Liga, după eşecul, 1-2 cu Barcelona, de pe teren propriu, venit însă în urma unei decizii considerată scandaloasă de madrileni, iertarea lui Gerard Martin de eliminare.

Mateu Busquets Ferrer l-a trimis iniţial înapoi la vestiare pe Martin, după numai câteva zeci de secunde din repriza secundă, dar a fost chemat la VAR şi s-a răzgândit, arătându-i doar un galben acestuia, chiar dacă pe imagini, putem vedea cum jucătorul oaspeţilor se duce cu talpa direct pe piciorul adversarului, după ce loveşte mingea.

Diego Simeone, la capătul puterilor după scandalul uriaş din Atletico – Barcelona

Diego Simeone a declarat la finalul partidei că eliminarea era o decizie corectă. Mai mult, Cholo susţine că nici Nico Gonzalez nu trebuia să primească direct “roşu”, asta în contextul în care şi un galben i-ar fi adus eliminarea.

”Nici nu vreau să aud de acea eliminare. Am pierdut 2-1, așa că nu mai are rost să zic nimic. Haideți să vorbim despre lucruri constructive. Când e atât de clar, nu are rost să vorbim.

Am făcut o primă parte foarte bună. Mai puteam marca un gol. În partea a doua, am arătat bine, având în vedere că am avut atâția jucători tineri în teren și un om eliminat. Băieții au făcut un meci bun, acum ne gândim la partida din Champions League.