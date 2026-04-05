Lamine Yamal, extrem de nervos în victoria cu Atletico. Nu s-a bucurat la gol și l-a ignorat pe Flick

Andrei Nicolae Publicat: 5 aprilie 2026, 10:03

Comentarii
Lamine Yamal și Hansi Flick, după Atletico - Barcelona / X @DAZNFutbol

Barcelona a învins-o pe Atletico Madrid și a făcut un pas uriaș în lupta pentru titlu cu Real Madrid, însă nu toată lumea din tabăra catalană a fost 100% mulțumită. Lamine Yamal nu s-a bucurat la golul victoriei marcat pe final de Robert Lewandowski, după care a refuzat să poarte o discuție cu Hansi Flick după fluierul final.

Atletico Madrid și Barcelona au oferit sâmbătă seara un meci care merită cu adevărat eticheta de derby. Au avut loc scene tensionate, controverse, un jucător a fost eliminat în persoana lui Nico Gonzalez, iar finalul a fost dramatic, victoria fiind asigurată de golul lui Lewandowski din minutul 87.

Gestul lui Lamine Yamal și explicația lui Flick

Deși reușita atacantului polonez a reprezentat un prilej de descătușare pentru elevii lui Hansi Flick, pe transmisiune s-a observat cum Yamal a fost vizibil iritat, alegând să nu se bucure. După meci, antrenorul catalanilor a încercat să poarte o discuție cu starul de 18 ani, însă s-a lovit de o reacție sfidătoare din partea sa. Yamal i-a aruncat câteva cuvinte, după care a mers pe tunel.

După meci, Flick nu a scăpat de întrebările legate de Yamal, iar antrenorul care a ajuns la 300 de goluri pe banca “blaugrana” a pus cele întâmplate pe seama frustrării lui Yamal care se leagă de faptul că nu a marcat în derby.

Nu știu, era puțin furios. E normal, a dat totul și nu a putut marca. Bineînțeles că a fost o chestie de emoție de moment. Nu are nicio legătură cu meciul, a dat totul. Lamine va fi într-o dispoziție mai bună pentru Liga Campionilor decât va fi după acest meci“, a spus antrenorul neamț, potrivit marca.com.

Odată cu victoria de pe Metropolitano, Barcelona s-a dus la șapte puncte de Real Madrid în fruntea La Liga și cu opt etape înainte de final, titlul pare greu de ratat acum pentru catalani.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
23:59 5 apr.

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44 5 apr.

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35 5 apr.

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35 5 apr.

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27 5 apr.

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21 5 apr.

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu