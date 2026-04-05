Lamine Yamal, extrem de nervos în victoria cu Atletico. Nu s-a bucurat la gol și l-a ignorat pe Flick

Barcelona a învins-o pe Atletico Madrid și a făcut un pas uriaș în lupta pentru titlu cu Real Madrid, însă nu toată lumea din tabăra catalană a fost 100% mulțumită. Lamine Yamal nu s-a bucurat la golul victoriei marcat pe final de Robert Lewandowski, după care a refuzat să poarte o discuție cu Hansi Flick după fluierul final.
Atletico Madrid și Barcelona au oferit sâmbătă seara un meci care merită cu adevărat eticheta de derby. Au avut loc scene tensionate, controverse, un jucător a fost eliminat în persoana lui Nico Gonzalez, iar finalul a fost dramatic, victoria fiind asigurată de golul lui Lewandowski din minutul 87.
Gestul lui Lamine Yamal și explicația lui Flick
Deși reușita atacantului polonez a reprezentat un prilej de descătușare pentru elevii lui Hansi Flick, pe transmisiune s-a observat cum Yamal a fost vizibil iritat, alegând să nu se bucure. După meci, antrenorul catalanilor a încercat să poarte o discuție cu starul de 18 ani, însă s-a lovit de o reacție sfidătoare din partea sa. Yamal i-a aruncat câteva cuvinte, după care a mers pe tunel.
🚨 Hansi Flick on Lamine’s reaction: “I don’t know what happened but he tried his best, he was great”.
După meci, Flick nu a scăpat de întrebările legate de Yamal, iar antrenorul care a ajuns la 300 de goluri pe banca “blaugrana” a pus cele întâmplate pe seama frustrării lui Yamal care se leagă de faptul că nu a marcat în derby.
“Nu știu, era puțin furios. E normal, a dat totul și nu a putut marca. Bineînțeles că a fost o chestie de emoție de moment. Nu are nicio legătură cu meciul, a dat totul. Lamine va fi într-o dispoziție mai bună pentru Liga Campionilor decât va fi după acest meci“, a spus antrenorul neamț, potrivit marca.com.
Odată cu victoria de pe Metropolitano, Barcelona s-a dus la șapte puncte de Real Madrid în fruntea La Liga și cu opt etape înainte de final, titlul pare greu de ratat acum pentru catalani.
- Ionuţ Radu a încasat 2 goluri, dar Celta Vigo a câştigat! Ce notă a primit portarul român
- Diego Simeone, la capătul puterilor după scandalul uriaş din Atletico – Barcelona: “Nu mai vreau să aud”
- Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona
- Controversă uriașă în Atletico – Barcelona! Diego Simeone a erupt după decizia centralului
- Scene tensionate în Atletico Madrid – Barcelona. Jucătorii au început să se îmbrâncească. De la ce a pornit totul