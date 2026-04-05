Lamine Yamal, extrem de nervos în victoria cu Atletico. Nu s-a bucurat la gol și l-a ignorat pe Flick

Barcelona a învins-o pe Atletico Madrid și a făcut un pas uriaș în lupta pentru titlu cu Real Madrid, însă nu toată lumea din tabăra catalană a fost 100% mulțumită. Lamine Yamal nu s-a bucurat la golul victoriei marcat pe final de Robert Lewandowski, după care a refuzat să poarte o discuție cu Hansi Flick după fluierul final.

Atletico Madrid și Barcelona au oferit sâmbătă seara un meci care merită cu adevărat eticheta de derby. Au avut loc scene tensionate, controverse, un jucător a fost eliminat în persoana lui Nico Gonzalez, iar finalul a fost dramatic, victoria fiind asigurată de golul lui Lewandowski din minutul 87.

Gestul lui Lamine Yamal și explicația lui Flick

Deși reușita atacantului polonez a reprezentat un prilej de descătușare pentru elevii lui Hansi Flick, pe transmisiune s-a observat cum Yamal a fost vizibil iritat, alegând să nu se bucure. După meci, antrenorul catalanilor a încercat să poarte o discuție cu starul de 18 ani, însă s-a lovit de o reacție sfidătoare din partea sa. Yamal i-a aruncat câteva cuvinte, după care a mers pe tunel.

🚨 Hansi Flick on Lamine’s reaction: “I don’t know what happened but he tried his best, he was great”.

După meci, Flick nu a scăpat de întrebările legate de Yamal, iar antrenorul care a ajuns la 300 de goluri pe banca “blaugrana” a pus cele întâmplate pe seama frustrării lui Yamal care se leagă de faptul că nu a marcat în derby.