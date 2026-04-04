Controversă uriașă în Atletico – Barcelona! Diego Simeone a erupt după decizia centralului

Atletico Madrid – Barcelona este capul de afiș al etapei cu numărul 30 din campionatul Spaniei, partida fiind una crucială pentru echipa antrenată de Hansi Flick, care se poate desprinde și mai mult de Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Disputa de pe Metropolitano Stadium s-a „încins” încă din prima repriză, când centralul i-a arătat direct cartonașul roșu lui Nico Gonzalez, în prelungirile primei părți.

Gerard Martin, întors din drumul spre vestiare după analiza VAR

Simeone și Marcus Rashford au punctat pentru ambele formații în prima repriză a disputei de pe Metropolitano Stadium, însă partida s-a dezechilibrat în prelungirile primei părți, după ce Nico Gonzalez a văzut cartonașul roșu, după un fault din postura de ultim apărător.

După pauză, spiritele s-au încins și mai tare, după o fază la care Gerard Martin a fost eliminat, după o contră direct pe glezna lui Almada. Jucătorii campioanei Spaniei au protestat vehement, iar centralul a fost chemat la monitor de către cei din camera VAR.

După ce a revăzut faza, acesta a luat decizia de a anula cartonașul roșu, iar stoperul catalanilor a primit doar un avertisment (n. r. cartonaș galben), spre disperarea lui Diego Simeone.