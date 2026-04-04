Scene tensionate în Atletico Madrid – Barcelona. Jucătorii au început să se îmbrâncească. De la ce a pornit totul

Derby-ul etapei din La Liga dintre Atletico Madrid și Barcelona a fost marcat de câteva scene tensionate petrecute în minutul 44. După o intervenție dură a lui Dani Olmo asupra lui Giuliano Simeone, Koke a ținut să sară în apărarea colegului său și să îi ceară socoteală mijlocașului catalanilor.

Duelurile dintre Atletico Madrid și Barcelona se trăiesc la intensitate maximă pe teren, iar acest lucru poate fi tradus uneori și în anumite clinciuri. Asta s-a văzut și în meciul din La Liga de pe Metropolitano dintre cele două rivale, când la scorul de 1-1 aproape toți cei 22 de jucători prezenți pe teren s-au adunat la marginea careului lui Musso, unii dintre ei dorindu-și un conflict, alții să aplaneze tensiunile.

Cum au început scenele tensionate din Atletico – Barca. Koke și Olmo în prim-plan

În minutul 44, la scurt timp după ce Barcelona a egalat pentru 1-1 prin Rashford, Dani Olmo a intrat dur la Giuliano Simeone și a început să țipe la el când l-a văzut întins pe jos, iar centralul Mateo Busquets Ferrer a lăsat jocul să continue. Imediat după ce faza s-a petrecut, Koke, căpitanul echipei “rojiblanco” a început să țipe la mijlocașul lui Flick și să îi ceară socoteală, dându-i și un brânci.

Faza a continuat cu Simeone pe jos, iar după ce mingea a ieșit în afara terenului, purtătorul banderolei de la Atletico a dorit să își continue disputa cu Olmo. Koke s-a dus “țintă” la omologul său de la Barcelona și din acel moment aproape toți jucătorii s-au strâns într-un loc, o parte dintre ei îmbrâncindu-se.

Koke, de departe cel mai furios, a fost ținut cu greu de colegii săi și de rivalii de la Barcelona, însă conflictul nu a escaladat în ceva și mai negativ. Cum era de așteptat, veteranul s-a ales cu un cartonaș galben, însă nu a fost singurul.