Scene tensionate în Atletico Madrid – Barcelona. Jucătorii au început să se îmbrâncească. De la ce a pornit totul

Andrei Nicolae Publicat: 4 aprilie 2026, 23:05

Scene tensionate în Atletico Madrid - Barcelona / Captură Digi Sport

Derby-ul etapei din La Liga dintre Atletico Madrid și Barcelona a fost marcat de câteva scene tensionate petrecute în minutul 44. După o intervenție dură a lui Dani Olmo asupra lui Giuliano Simeone, Koke a ținut să sară în apărarea colegului său și să îi ceară socoteală mijlocașului catalanilor.

Duelurile dintre Atletico Madrid și Barcelona se trăiesc la intensitate maximă pe teren, iar acest lucru poate fi tradus uneori și în anumite clinciuri. Asta s-a văzut și în meciul din La Liga de pe Metropolitano dintre cele două rivale, când la scorul de 1-1 aproape toți cei 22 de jucători prezenți pe teren s-au adunat la marginea careului lui Musso, unii dintre ei dorindu-și un conflict, alții să aplaneze tensiunile.

Cum au început scenele tensionate din Atletico – Barca. Koke și Olmo în prim-plan

În minutul 44, la scurt timp după ce Barcelona a egalat pentru 1-1 prin Rashford, Dani Olmo a intrat dur la Giuliano Simeone și a început să țipe la el când l-a văzut întins pe jos, iar centralul Mateo Busquets Ferrer a lăsat jocul să continue. Imediat după ce faza s-a petrecut, Koke, căpitanul echipei “rojiblanco” a început să țipe la mijlocașul lui Flick și să îi ceară socoteală, dându-i și un brânci.

Faza a continuat cu Simeone pe jos, iar după ce mingea a ieșit în afara terenului, purtătorul banderolei de la Atletico a dorit să își continue disputa cu Olmo. Koke s-a dus “țintă” la omologul său de la Barcelona și din acel moment aproape toți jucătorii s-au strâns într-un loc, o parte dintre ei îmbrâncindu-se.

Koke, de departe cel mai furios, a fost ținut cu greu de colegii săi și de rivalii de la Barcelona, însă conflictul nu a escaladat în ceva și mai negativ. Cum era de așteptat, veteranul s-a ales cu un cartonaș galben, însă nu a fost singurul.

Argentinianul Nahuel Molina a fost și el avertizat din trupa lui Simeone, în timp ce de la Barcelona Fermin Lopez a văzut și el cartonașul galben.

Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
23:59 5 apr.

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44 5 apr.

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35 5 apr.

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35 5 apr.

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27 5 apr.

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21 5 apr.

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu