“În momentul ăsta, nu” Ianis Zicu, mesaj tranşant după ce Farul a fost învinsă surprinzător de Unirea Slobozia!

Ianis Zicu (42 de ani) a transmis ferm că, în acest moment, Farul nu se poate gândi la locurile care duc la barajul pentru Conference League.
După înfrângerea surprinzătoare cu Unirea Slobozia, 0-1, Farul e pe locul 5 în play-out, cu 23 de puncte. Unirea Slobozia e pe locul 7 în play-out, cu 19 puncte.
“O partidă foarte grea, pe care ne-am făcut-o singuri foarte grea. Am avut situații foarte bune de a marca în prima repriză. Când nu ești la fel de rău și defensiv, poate să apară un astfel de moment și lucrurile se schimbă.
Aveam șansa să ne liniștim, nu am făcut-o și de acum munca trebuie să fie mai multă. Trebuie să facem punctele la următoarea partidă, cu Hermannstadt.
De multe ori, când ai controlat prima repriză, ai fost peste adversar, te aștepți ca golul să vină, dar nu e așa, pentru că adversarul poate să aibă o situație. S-a întâmplat azi să nu fim cum am fost în mare parte la meciurile de acasă, plătim pentru asta, suferim, dar în sport trebuie să găsești mereu resurse pentru meciul următor.
S-a terminat jocul acesta, l-am pierdut, trebuie să fim puternici, să facem sportul ăsta sub presiune. În momentul ăsta, nu discutăm despre barajul de cupele europene, că suntem în spate. Nu avem dreptul să ne gândim la locurile de mai sus”, a declarat Ianis Zicu pentru digisport.ro, după Farul – Unirea Slobozia 0-1.
Farul Constanţa – Unirea Slobozia 0-1
Formaţia Farul Constanţa a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a treia a play-out-ului Ligii 1.
Golul a fost marcat de Espinosa, în minutul 54.
Farul: R. Munteanu – D. Maftei (Grigoryan ’66), Larie, Gustavo, Furtado (Radaslavescu ’59) – Vînă (Sîrbu ’66), Dican (Ramalho ’46), Ganea – Tănasă (Markovic ’78) – Alibec, Işfan. Antrenor: Ianis Zicu
Unirea Slobozia: R. Popa – Ibrian (Ponde ’69), Garutti (Orozco ’31), Safronov, Dragu – T. Lungu, Antoche, V. Pop (Albu ’46) – Yanakov (Bărbuţ ’59), Espinosa, P. Dulcea (Dorobanţu ’46). Antrenor: Claudiu Niculescu
Cartonaşe galbene: / Dragu ’22, Antoche ’85, Albu ‘90+2, Dorobanţu ‘90+3
Arbitri: Horia Mladinovici – Romică Bîrdeş, Nicuşor Marin – George Găman
Camera VAR: Sebastian Colţescu, Eugen Sebastian Gheorgeh
Observatori: Liviu Ciubotariu, Daniel Kassai.
