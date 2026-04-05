Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, despre starea lui Mircea Lucescu, că din păcate, este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.
”Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN.
Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “Mi-e greu să mă pronunţ”
Ministrul a precizat că Lucescu este îngrijit, la terapie intensivă.
”Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a mai arătat Alexandru Rogobete, despre starea antrenorului.
Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.
Fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu (57 de ani) va veni de urgenţă în ţară după meciul lui PAOK cu Panathinaikos. Va fi prima partidă pe care PAOK o va susţine în play-off în acest sezon. PAOK se luptă pentru titlu în anul centenarului.
Răzvan Lucescu va lua un avion privat imediat ce partida se va încheia. Fiul lui Mircea Lucescu a cucerit în Grecia două titluri şi două Cupe cu PAOK.
- Mircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: "E o situaţie grea"
