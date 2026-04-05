Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia

Răzvan Lucescu a luat decizia de a veni de urgență în țară după ce starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit și a ajuns duminică dimineața din nou la ATI.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu trece de câteva ore prin momente extrem de dificile. După ce în noaptea de sâmbătă spre duminică starea sa s-a înrăutățit din cauza unor aritmii severe, fostul selecționer a ajuns acum în comă indusă.

Răzvan Lucescu, alături de Mircea Lucescu

Update 14:50: Chiar dacă informațiile inițiale indicau că Răzvan Lucescu va veni în țară în următoarele ore și va renunța la derby-ul echipei sale cu Panathinaikos din play-off, se pare că decizia lui a fost să zboare spre România după meci. Potrivit surselor AntenaSport, Lucescu Jr. va ajunge în jurul orei 22:45 la Băneasa.

La Spitalul Universitar de Urgență București au venit soția sa, Neli, nepoata Marilu, dar și Marius Șumudică și Mihai Stoichiță, care recent a venit cu detalii tulburătoare despre starea antrenorului de 80 de ani.

Tot astăzi, duminică, își va face apariția și Răzvan Lucescu, fiul fostului selecționer, care a decis să fie alături de tatăl său în aceste momente critice. Tehnicianul lui PAOK a fost chemat acasă după ce starea tatălui său s-a înrăutățit.