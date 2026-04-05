Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia

Răzvan Lucescu a luat decizia de a veni de urgență în țară după ce starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit și a ajuns duminică dimineața din nou la ATI.
Mircea Lucescu trece de câteva ore prin momente extrem de dificile. După ce în noaptea de sâmbătă spre duminică starea sa s-a înrăutățit din cauza unor aritmii severe, fostul selecționer a ajuns acum în comă indusă.
Răzvan Lucescu, alături de Mircea Lucescu
Update 14:50: Chiar dacă informațiile inițiale indicau că Răzvan Lucescu va veni în țară în următoarele ore și va renunța la derby-ul echipei sale cu Panathinaikos din play-off, se pare că decizia lui a fost să zboare spre România după meci. Potrivit surselor AntenaSport, Lucescu Jr. va ajunge în jurul orei 22:45 la Băneasa.
La Spitalul Universitar de Urgență București au venit soția sa, Neli, nepoata Marilu, dar și Marius Șumudică și Mihai Stoichiță, care recent a venit cu detalii tulburătoare despre starea antrenorului de 80 de ani.
Tot astăzi, duminică, își va face apariția și Răzvan Lucescu, fiul fostului selecționer, care a decis să fie alături de tatăl său în aceste momente critice. Tehnicianul lui PAOK a fost chemat acasă după ce starea tatălui său s-a înrăutățit.
Lucescu Jr. a decis să renunțe la orice angajament și să vină în România, deși echipa sa urma să dispute un derby în campionatul Greciei. De la ora 19:00, PAOK o întâlnește pe Panathinaikos în prima etapă din play-off.
- Mircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: "E o situaţie grea"
