Home | Fotbal | Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia

Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia

Andrei Nicolae Publicat: 5 aprilie 2026, 14:50 / Actualizat: 5 aprilie 2026, 15:51

Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia

Răzvan Lucescu, pe banca lui PAOK / Profimedia Images

Răzvan Lucescu a luat decizia de a veni de urgență în țară după ce starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit și a ajuns duminică dimineața din nou la ATI.

Mircea Lucescu trece de câteva ore prin momente extrem de dificile. După ce în noaptea de sâmbătă spre duminică starea sa s-a înrăutățit din cauza unor aritmii severe, fostul selecționer a ajuns acum în comă indusă.

Răzvan Lucescu, alături de Mircea Lucescu

Update 14:50: Chiar dacă informațiile inițiale indicau că Răzvan Lucescu va veni în țară în următoarele ore și va renunța la derby-ul echipei sale cu Panathinaikos din play-off, se pare că decizia lui a fost să zboare spre România după meci. Potrivit surselor AntenaSport, Lucescu Jr. va ajunge în jurul orei 22:45 la Băneasa.

La Spitalul Universitar de Urgență București au venit soția sa, Neli, nepoata Marilu, dar și Marius Șumudică și Mihai Stoichiță, care recent a venit cu detalii tulburătoare despre starea antrenorului de 80 de ani.

Tot astăzi, duminică, își va face apariția și Răzvan Lucescu, fiul fostului selecționer, care a decis să fie alături de tatăl său în aceste momente critice. Tehnicianul lui PAOK a fost chemat acasă după ce starea tatălui său s-a înrăutățit.

Lucescu Jr. a decis să renunțe la orice angajament și să vină în România, deși echipa sa urma să dispute un derby în campionatul Greciei. De la ora 19:00, PAOK o întâlnește pe Panathinaikos în prima etapă din play-off.

