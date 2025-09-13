Accidentare horror a fostului dinamovist Josue Homawoo în secunda 8: "Nu am mai văzut niciodată aşa ceva" - Antena Sport

Josue Homawoo, fostul jucător al celor de la Dinamo, s-a accidentat grav în meciul dintre Standard Liege şi KV Mechelen. După doar câteva secunde de la fluierul de start, fundaşul care a plecat vara aceasta de la Dinamo s-a lovit la cap, după un duel cu un adersar.
Fostul dinamovist şi-a pierdut cunoştinţa şi a căzut pe gazon, după care a început să se zbată puternic. Imediat, echipa medicală a intrat pe teren, în timp ce o linişte apăsătoare s-a lăsat asupra arenei lui Standard.
Scene de groază în Belgia! Josue Homawoo s-a accidentat grav, după numai 8 secunde
Timp de 10 minute, Homawoo a primit îngrijiri medicale, după care a părăsit terenul pe targă. Jucătorii ambelor echipe l-au flancat pe fostul dinamovist în timp ce era scos de pe teren în aplauzele publicului. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
La finalul partidei, Vincent Euvrard, antrenorul care i-a luat locul lui Mircea Lucescu pe banca lui Standard Liege, a vorbit despre accidentarea suferită de jucătorul său:
“A suferit o comoție și apoi a avut o criză epileptică. Acum se simte mai bine. Este la spital, unde i s-au făcut investigații la gât și la cap. Rezultatele sunt liniștitoare, ținând cont de circumstanțe. Dar va trebui să ne descurcăm fără el o perioadă.
Sincer, a fost ceva ce n-am mai văzut niciodată în cariera mea, nici ca jucător, nici ca antrenor, un jucător întins pe teren timp de cinci sau șase minute fără niciun semn de viață, e ceva ce nu-ți dorești să trăiești vreodată”, a decarat Vincent Euvrard, potrivit sporza.be.
- 900.000 de euro este cota de piaţă a lui Josue Homawoo, potrivit transfermarkt.com
- Homawoo a semnat cu Standard Liege din postura de jucător liber de contract, după două sezoane petrecute la Dinamo
