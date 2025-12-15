Fabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit - Antena Sport

Închide meniul
Fabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit

Fabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit
Fabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit

Andrei Nicolae Publicat: 15 decembrie 2025, 19:56

Fabulos! S-a afișat cea mai mare scenografie din istoria fotbalului european. Tot stadionul a fost acoperit
Scenografia afișată de suporterii lui Twente / Profimedia

Partida din Eredivisie dintre Twente și Go Ahead Eagles nu se anunța una spectaculoasă pentru privitorul neutru, însă ce s-a întâmplat pe stadionul echipei din Enschede a uimit toată lumea. Suporterii echipei care acum 13 ani o înfrunta pe FCSB în Europa League au afișat o scenografie specială care a acoperit tot stadionul.

Fanii lui Twente au vrut să marcheze într-un mod special aniversarea de 700 de ani a orașului Enschede și au apelat la ceva de-a dreptul fabulos. Un grup de suporteri a decis să spună povestea localității și au imortalizat mai multe momente din istorie care i-au marcat pe cei care au trăit acolo.

Scenografia superbă a celor de la Twente

Scenografia care s-a întins pe 18.000 de metri pătrați a început cu anul 1325, momentul în care orașul și-a primit sigiliul, potrivit flashscore.ro. Mai departe, bannerul uriaș a continuat cu trei incendii majore care au afectat Enschede în trei ani diferiți.

Pe pictura fanilor a apărut și preotul Alfons Ariens, care în trecut militase pentru condiții de muncă mai bune pentru cei din industria textilă. Pe finalul bannerului care arată istoria orașului au fost surprinse și episoade din Al Doilea Război Mondial, dar și Leendert Overduin, un om care a ascuns evrei pentru a-i salva.

Scenografia imortalizează și anul 2000, când Enschede a fost marcat de un dezastru după explozia unui depozit de artificii. Pentru a marca acel eveniment, suporterii au pictat o pasăre Phoenix, semn de renaștere al orașului.

Grupul de suporteri al lui Twente care a realizat scenografia a dezvăluit că este cel mai mare din istoria fotbalului european.

Scenografia afișată de suporterii lui Twente / Profimedia
Scenografia afișată de suporterii lui Twente / Profimedia
Scenografia afișată de suporterii lui Twente / Profimedia
Scenografia afișată de suporterii lui Twente / Profimedia
