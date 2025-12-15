Închide meniul
Unirea Slobozia – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off

Antena Sport Publicat: 15 decembrie 2025, 13:46

Unirea Slobozia – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off

Jucătorii de la FCSB sărbătoresc marcarea unui gol - Sport Pictures

Unirea Slobozia şi FCSB se întâlnesc în etapa a 20-a a sezonului regular al Ligii 1. Duelul de la Clinceni se va disputa de la ora 20:30 şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro.

Acesta va fi ultimul meci al unei etape în care lucrurile la vârf s-au strâns, Rapid având acum doar un punct în faţa urmăritoarelor Dinamo şi FC Botoşani.

Unirea Slobozia – FCSB LIVE TEXT (20:30)

Pentru FCSB, meciul cu Slobozia este unul extrem de important în cursa de calificare în play-off-ul Ligii 1. În cazul unei victorii, echipa lui Charalambous şi Pintilii ar ajunge la două puncte de Oţelul, echipa de pe locul 6.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia vine după o perioadă neagră, cu opt înfrângeri consecutive în Liga 1, în urmă cărora a ajuns pe locul 13 (18 puncte), primul care duce la barajul pentru menţinerea în Liga 1.

Totuşi, trebuie luat în calcul şi meciul din tur, atunci când Unirea Slobozia s-a impus în faţa roş-albaştrilor, cu 1-0, după un gol marcat de Rotund, pe Ghencea.

Echipele probabile la Unirea Slobozia – FCSB

  • Unirea Slobozia (4-3-3): Gurău – Dorobanțu, Antoche, I. Dinu, Șerbănică – Purece, Hamdiu, Coadă – Bărbuț, Afalna, Papeau
  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea – Șut, Fl. Tănase – Cisotti, Olaru, Toma – Thiam

FCSB poate veni decimată la derby-ul cu Rapid

FCSB are probleme de lot pe final de 2025, iar acestea pot deveni și mai mari în urma partidei din această etapă în care o întâlnește pe Unirea Slobozia. În funcție de ce se întâmplă la duelul cu ialomițenii, roș-albaștrii pot ajunge să evolueze în derby-ul cu Rapid din runda viitoare cu un singur jucător disponibil pe postul de stoper.

FCSB are extrem de mulți absenți în această perioadă a sezonului, iar majoritatea vin din compartimentul defensiv. Mihai Popescu, Joyskim Dawa și Ionuț Cercel sunt accidentați, în timp ce Siyabonga Ngezana, David Kiki și Baba Alhassan sunt plecați alături de naționalele lor la Cupa Africii pe Națiuni.

Pe lângă problemele de lot deja existente din defensivă, roș-albaștrii pot primi noi lovituri, pentru că Graovac, Lixandru și Radunovic sunt la un cartonaș galben de suspendare. Astfel în cazul în care toți cei trei vor fi avertizați la meciul din această rundă, Charalambous va fi nevoit să abordeze derby-ul cu Rapid fără fundașul stânga de bază și cu un singur fundaș central “de meserie” în lot, Vlad Chiricheș.

