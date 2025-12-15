Unirea Slobozia - FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off - Antena Sport

Unirea Slobozia şi FCSB se întâlnesc în etapa a 20-a a sezonului regular al Ligii 1. Duelul de la Clinceni se va disputa de la ora 20:30 şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro.

Acesta va fi ultimul meci al unei etape în care lucrurile la vârf s-au strâns, Rapid având acum doar un punct în faţa urmăritoarelor Dinamo şi FC Botoşani.

Unirea Slobozia – FCSB LIVE TEXT (20:30)

Pentru FCSB, meciul cu Slobozia este unul extrem de important în cursa de calificare în play-off-ul Ligii 1. În cazul unei victorii, echipa lui Charalambous şi Pintilii ar ajunge la două puncte de Oţelul, echipa de pe locul 6.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia vine după o perioadă neagră, cu opt înfrângeri consecutive în Liga 1, în urmă cărora a ajuns pe locul 13 (18 puncte), primul care duce la barajul pentru menţinerea în Liga 1.

Totuşi, trebuie luat în calcul şi meciul din tur, atunci când Unirea Slobozia s-a impus în faţa roş-albaştrilor, cu 1-0, după un gol marcat de Rotund, pe Ghencea.