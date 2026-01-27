Andrei Nicolescu a făcut anunțul! Când debutează Matteo Duțu la Dinamo - Antena Sport

Dinamo București se mută de pe Arena Națională și va primi vineri vizita celor de la Petrolul Ploiești, pe stadionul Arcul de Triumf. Matteo Duțu este ultimul transfer realizat de „câini”, fotbalistul fiind venit de la AC Milan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația acestuia și a explicat când ar putea debuta sub comanda antrenorului Zeljko Kopic.

Matteo Duțu, pregătit de debutul la Dinamo

Matteo Duțu este cel mai recent transfer realizat de Dinamo, fotbalistul fiind adus de la AC Milan. El a fost prezent în lotul echipei mari la ultimele jocuri și vine cu pregătirea fizică făcută deja.

Andrei Nicolescu a venit cu o veste bună pentru suporterii lui Dinamo și a transmis când ar urma să debuteze acesta sub comanda lui Zeljko Kopic.

„Avem discuții pentru transferuri, vedem. Nu știu ce să spun. Căutăm soluțiile cele mai bune, ca de obicei. Și Gabi (n.r. – Glăvan, fostul director sportiv al echipei, a fost prezent în studio) știe că și când era el încercam să vorbim cât mai puțin despre orice.