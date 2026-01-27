Andrei Nicolescu a făcut anunțul! Când debutează Matteo Duțu la Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolescu a făcut anunțul! Când debutează Matteo Duțu la Dinamo

Daniel Işvanca Publicat: 27 ianuarie 2026, 16:10

Andrei Nicolescu a făcut anunțul! Când debutează Matteo Duțu la Dinamo

Andrei Nicolescu / Profimedia

Dinamo București se mută de pe Arena Națională și va primi vineri vizita celor de la Petrolul Ploiești, pe stadionul Arcul de Triumf. Matteo Duțu este ultimul transfer realizat de „câini”, fotbalistul fiind venit de la AC Milan.

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația acestuia și a explicat când ar putea debuta sub comanda antrenorului Zeljko Kopic.

Matteo Duțu, pregătit de debutul la Dinamo

Matteo Duțu este cel mai recent transfer realizat de Dinamo, fotbalistul fiind adus de la AC Milan. El a fost prezent în lotul echipei mari la ultimele jocuri și vine cu pregătirea fizică făcută deja.

Andrei Nicolescu a venit cu o veste bună pentru suporterii lui Dinamo și a transmis când ar urma să debuteze acesta sub comanda lui Zeljko Kopic.

„Avem discuții pentru transferuri, vedem. Nu știu ce să spun. Căutăm soluțiile cele mai bune, ca de obicei. Și Gabi (n.r. – Glăvan, fostul director sportiv al echipei, a fost prezent în studio) știe că și când era el încercam să vorbim cât mai puțin despre orice.

După ce se întâmplau lucrurile sau nu se întâmplau, ne permiteam să vorbim, pentru că nu mai era de interes pentru noi. Dar, în general, înainte să se întâmple lucrurile, ne ferim să discutăm.

Duțu este 100% apt, pentru că vine din perioada de pregătire cu AC Milan. A fost peste tot cu ei, a jucat, nu se pune problema asta. Este vorba despre integrare, decide doar antrenorul. Din punct de vedere al pregătirii fizice, nu avem o problemă”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit gsp.ro.

