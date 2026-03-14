Gigi Neţoiu susţine că a investit mai mulţi bani în fotbal decât Dan Şucu şi Mihai Rotaru: “50 de milioane”

Gigi Neţoiu (66 de ani) susţine că a investit mai mulţi bani în fotbalul românesc decât Dan Şucu (62 de ani) şi Mihai Rotaru (53 de ani).

Neţoiu a afirmat că atunci când era investitor la Craiova bugetul echipei era de 3-4 milioane de dolari, ceea ce ar echivala cu aproape 15 milioane de dolari astăzi. Totodată, a spus că, în perioada în care era acţionar la Dinamo, bugetul “câinilor” era de 10-12 milioane de dolari, ceea ce ar echivala cu 50 de milioane de dolari ]n prezent.

Gigi Neţoiu e de părere că a investit mai mult în fotbalul românesc decât Dan Şucu şi Mihai Rotaru

“(n.r: Șucu și Rotaru nu investesc mai mult decât dumneavoastră?) Nu, niciodată! N-au cum să investească mai mult. La Craiova cred că erau vreo 3-4 milioane de dolari buget pe an. Iar la Dinamo aveam 10, 11, 12 milioane pe an. Ceea ce, acum 15 ani, cred că sunt cam vreo 50 de milioane. Câte cluburi investesc 50 de milioane pe an?”, a spus Gigi Neţoiu pentru gsp.ro.

Gigi Neţoiu a fost implicat financiar, cel mai recent, la Voluntari. Îşi propunea să readucă echipa ilfoveană în prima ligă, dar nu a reuşit şi a renunţat. După ce a candidat fără succes la primăria Capitalei, obţinând numai 1.104 voturi, mai puţin decât candidatul care îşi anunţase retragerea, Eugen Teodorovici, Neţoiu s-a concentrat pe afaceri. În ultima perioadă a avut probleme cu ferma de vite Black Angus de la Cetate (judeţul Dolj). Ferma în care a investit 6 milioane de euro a fost inundată, iar Neţoiu a fost avertizat de Apele Române că ferma i-ar putea fi închisă, având în vedere că a fost ridicată într-o zonă inundabilă.