Cristi Borcea știe cine va face diferența în derby-ul Rapid – Dinamo: „Am încredere în el”. Rezultatul prezis

Cristi Borcea a prefațat derby-ul dintre Rapid și Dinamo, din prima etapă a play-off-ului. Fostul patron al „câinilor” a prezis rezultatul final al duelului din Giulești.
Partida „de foc” dintre Rapid și Dinamo se va disputa azi, de la ora 21:00 și va fi în format live text, pe as.ro.
Cristi Borcea, încredere totală în Adrian Mazilu înainte de Rapid – Dinamo
Cristi Borcea a prezis un rezultat de egalitate în duelul din Giulești, din această seară. Fostul patron al lui Dinamo crede că Adrian Mazilu va marca în premieră pentru „câini”, având încredere deplină în tânărul jucător.
Totodată, Borcea a declarat că în cazul în care Zeljko Kopic nu s-ar fi confruntat cu probleme de lot, Dinamo ar fi fost favorită în derby-ul cu Rapid.
„Ne-a prins într-un moment cam nasol, și cu fundșul central, Boateng, cu Karamoko. E foarte important meciul, se va decide la cei doi fundași centrali. Nu îl avem nici pe Pușcaș refăcut. Dacă aveam echipa completă, clar eram favoriți.
Depinde cum vor reacționa fundașii centrali, nu trebuie să aibă trac și presiune la ce va fi în Giulești. Sunt jucători tineri, buni, de perspectivă. Eu zic că va fi meci nul în Giulești și va marca Mazilu. Am încredere în el. La situația în care e Dinamo, un egal ar fi foarte bun”, a declarat Cristi Borcea, conform sport.ro.
Dinamo nu a mai câștigat în Giulești de 11 ani și jumătate. Concret, „câinii” se impuneau ultima dată pe terenul celor de la Rapid în septembrie 2014, scor 3-0, golurile fiind marcate de Andrei Cordoș, Marius Alexe și Ștefan Bărboianu. În acel meci, dinamoviștii au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 6, după eliminarea lui Ionuț Nedelcearu.
