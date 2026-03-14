Cristi Borcea știe cine va face diferența în derby-ul Rapid – Dinamo: „Am încredere în el”. Rezultatul prezis

Cristi Borcea a prefațat derby-ul dintre Rapid și Dinamo, din prima etapă a play-off-ului. Fostul patron al „câinilor” a prezis rezultatul final al duelului din Giulești.

Partida „de foc" dintre Rapid și Dinamo se va disputa azi, de la ora 21:00.

Cristi Borcea, încredere totală în Adrian Mazilu înainte de Rapid – Dinamo

Cristi Borcea a prezis un rezultat de egalitate în duelul din Giulești, din această seară. Fostul patron al lui Dinamo crede că Adrian Mazilu va marca în premieră pentru „câini”, având încredere deplină în tânărul jucător.

Totodată, Borcea a declarat că în cazul în care Zeljko Kopic nu s-ar fi confruntat cu probleme de lot, Dinamo ar fi fost favorită în derby-ul cu Rapid.

„Ne-a prins într-un moment cam nasol, și cu fundșul central, Boateng, cu Karamoko. E foarte important meciul, se va decide la cei doi fundași centrali. Nu îl avem nici pe Pușcaș refăcut. Dacă aveam echipa completă, clar eram favoriți.