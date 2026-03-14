Florin Tănase, întâlnire decisivă cu Gigi Becali privind viitorul lui la FCSB. Decizia luată de patronul campioanei

Florin Tănase (31 de ani) va avea o întâlnire decisivă cu Gigi Becali, privind viitorul său la FCSB. Decarul campioanei își va încheia contractul cu roș-albaștri la finalul acestui sezon.
Impresarul Florin Vulturar, apropiat al lui Florin Tănase, a confirmat faptul că jucătorul va purta o discuție cu Gigi Becali în săptămânile următoare, pentru a se stabili ce se întâmplă cu acesta din sezonul viitor.
Florin Tănase, întâlnire decisivă cu Gigi Becali privind viitorul lui la FCSB
Florin Vulturar a mai dezvăluit că Gigi Becali a luat decizia de a-i prelungi contractul lui Florin Tănase. Patronul de la FCSB își dorește ca mijlocașul să continue la formația sa și din stagiunea următoare.
„Nu a fost nicio discuție până acum cu Gigi Becali pentru prelungirea contractului lui Tănase. Probabil că în săptămânile următoare va avea o discuție. Știu de la nașul că își dorește foarte mult să rămână.
E important să se termine play-out-ul, să vedem dacă se califică în Europa. Oricum, orice s-ar întâmpla, va avea loc o discuție”, a declarat Florin Vulturar, conform fanatik.ro.
De asemenea, Florin Vulturar a dezvăluit că Florin Tănase a refuzat să plece în China, dorind să-și ducă la capăt contractul cu FCSB. Oferta era una uriașă, de peste un milion de euro pe sezon.
„Florin Tănase a refuzat o ofertă foarte mare din China. A zis că va rămâne până la vară, că își va duce contractul la bun sfârșit și că va vedea din vară ce se întâmplă. Oferta era la 1,3-1,4 milioane de euro pe sezon”, a mai declarat Florin Vulturar.
Florin Tănase, cotat la suma de 2,3 milioane de euro, a bifat 42 de meciuri la FCSB în acest sezon, reușind să marcheze 12 goluri și să ofere opt pase decisive.
