Florin Tănase, întâlnire decisivă cu Gigi Becali privind viitorul lui la FCSB. Decizia luată de patronul campioanei

Florin Tănase (31 de ani) va avea o întâlnire decisivă cu Gigi Becali, privind viitorul său la FCSB. Decarul campioanei își va încheia contractul cu roș-albaștri la finalul acestui sezon.

Impresarul Florin Vulturar, apropiat al lui Florin Tănase, a confirmat faptul că jucătorul va purta o discuție cu Gigi Becali în săptămânile următoare, pentru a se stabili ce se întâmplă cu acesta din sezonul viitor.

Florin Vulturar a mai dezvăluit că Gigi Becali a luat decizia de a-i prelungi contractul lui Florin Tănase. Patronul de la FCSB își dorește ca mijlocașul să continue la formația sa și din stagiunea următoare.

„Nu a fost nicio discuție până acum cu Gigi Becali pentru prelungirea contractului lui Tănase. Probabil că în săptămânile următoare va avea o discuție. Știu de la nașul că își dorește foarte mult să rămână.

E important să se termine play-out-ul, să vedem dacă se califică în Europa. Oricum, orice s-ar întâmpla, va avea loc o discuție”, a declarat Florin Vulturar, conform fanatik.ro.