Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 ianuarie - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 ianuarie
Video

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 ianuarie

Alex Masgras Publicat: 27 ianuarie 2026, 17:28

Comentarii

Gigi Becali / Antena Sport

1. Ofertă refuzată de Becali

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a anunţat că o echipă din Grecia a vrut să îl împrumute pe Dennis Politic, dar patronul FCSB-ului nici nu a vrut să audă: “Lasă, să stea la mine”, a declarat Becali.

2. Punctele slabe ale Turciei

Edi Iordănescu a numit punctele slabe ale Turciei, înaintea barajului cu România. Fanii gazdelor pot juca un rol-cheie la Istanbul: “Trebuie speculat la maximum”, a spus fostul selecţioner.

3. Dream Team în Liga 1

Reclamă
Reclamă

Pe AS.ro vezi primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Universitatea Craiova nu are niciun jucător în “Dream Team”

4. Milan, pe urmele lui AC Milan

AC Milan şi Tottenham au ajuns la un numitor comun pentru un împrumut al lui Radu Drgăuşin. Rossonerri vor să includă o opţiune de cumpărare în funcţie de obţinerea unui loc în Champions League

Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din CeneiCriminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
Reclamă

5. Alcaraz, în semifinale

Carlos Alcaraz s-a calificat pentru prima oară în semifinalele Australian Open. Spaniolul l-a învins pe Alex De Minaur şi îl va întâlni în penultimul act pe finalistul de anul trecut, Alexander Zverev.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule
Observator
Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
Fanatik.ro
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
18:32
Salariul uluitor pe care îl încasează înlocuitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Ce bonus a primit la semnătură
18:29
Ultraşii echipelor mari din România îi sar în ajutor lui PAOK după tragedia cumplită! Cum vor să se implice
18:17
Jucătorul FCSB-ului, făcut praf de presa străină, după umilința cu CFR Cluj: „O rușine absolută”
18:14
Reacţia lui Gigi Becali după ce Peluza Nord a decis să nu o mai susţină pe FCSB la următoarele meciuri
17:43
Prima decizie luată de PAOK, după accidentul tragic din România în care 7 fani și-au pierdut viața
17:36
FotoMesajul patronului lui PAOK, Ivan Savvidis, după tragedia din România în care 7 fani ai echipei sale au decedat!
Vezi toate știrile
1 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 2 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 3 Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. “Sunt deciziile antrenorului” 4 Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?” 5 Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu 6 Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați