Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 ianuarie - Antena Sport

1. Ofertă refuzată de Becali

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a anunţat că o echipă din Grecia a vrut să îl împrumute pe Dennis Politic, dar patronul FCSB-ului nici nu a vrut să audă: “Lasă, să stea la mine”, a declarat Becali.

2. Punctele slabe ale Turciei

Edi Iordănescu a numit punctele slabe ale Turciei, înaintea barajului cu România. Fanii gazdelor pot juca un rol-cheie la Istanbul: “Trebuie speculat la maximum”, a spus fostul selecţioner.

3. Dream Team în Liga 1