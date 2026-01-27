Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 ianuarie - Antena Sport

1. Ofertă refuzată de Becali
Gigi Becali a anunţat că o echipă din Grecia a vrut să îl împrumute pe Dennis Politic, dar patronul FCSB-ului nici nu a vrut să audă: “Lasă, să stea la mine”, a declarat Becali.
2. Punctele slabe ale Turciei
Edi Iordănescu a numit punctele slabe ale Turciei, înaintea barajului cu România. Fanii gazdelor pot juca un rol-cheie la Istanbul: “Trebuie speculat la maximum”, a spus fostul selecţioner.
3. Dream Team în Liga 1
Pe AS.ro vezi primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Universitatea Craiova nu are niciun jucător în “Dream Team”
4. Milan, pe urmele lui AC Milan
AC Milan şi Tottenham au ajuns la un numitor comun pentru un împrumut al lui Radu Drgăuşin. Rossonerri vor să includă o opţiune de cumpărare în funcţie de obţinerea unui loc în Champions League
5. Alcaraz, în semifinale
Carlos Alcaraz s-a calificat pentru prima oară în semifinalele Australian Open. Spaniolul l-a învins pe Alex De Minaur şi îl va întâlni în penultimul act pe finalistul de anul trecut, Alexander Zverev.
