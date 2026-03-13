“Se bate Argeş la titlu?” Răspunsul lui Andone, după ce echipa lui a produs una din surprizele campionatului!

Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani), şi-a felicitat jucătorii, după ce aceştia au obţinut o victorie mare şi foarte surprinzătoare cu liderul Universitatea Craiova, chiar pe stadionul Ion Oblemenco.
Andone l-a remarcat în mod special pe Bettaieb, care a înscris golul victoriei.
Bogdan Andone, după victoria surprinzătoare cu Universitatea Craiova: “Nu întâmplător am câștigat la CFR, FCSB”
“Vreau să-i felicit pe jucători pentru atitudine. A fost o plăcere de pe margine să urmăresc echipa, cum am reușit să speculăm spațiile. Un meci bun din partea noastră. Am întâlnit o echipă bună, greu de învins. Le mulțumim suporterilor.
Am țipat puțin pe final, nu se auzea nimic, poate de asta am și răgușit. A fost un vacarm. Această victorie confirmă parcursul nostru din sezonul regulat.
Nu întâmplător am câștigat la CFR, FCSB. Trebuie să continuăm la fel. Ne-am propus să strângem cât mai multe puncte.
Mă bucur pentru toți băieții. Știu toți băieții de profil ofensiv. Pot decide un meci. Azi, el (n.r.: Adel Bettaieb) a fost cireașa de pe tort cu acea execuție.
(n.r.: Se bate FC Argeș la titlu?) E mult spus. Noi ne propunem să jucăm fiecare meci. Vor urma două zile libere, apoi vom pregăti meciul cu U Cluj”, a declarat Bogdan Andone pentru digisport.ro.
Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1
Echipa FC Argeş a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, liderul din Liga 1, Universitatea Craiova, în primul meci al play-off-ului.
După tatonările de început de meci, cu şuturi trimise peste poartă de Raţă şi Baiaram. Golul a picat în poarta gazdelor, în minutul 26. Bettaieb a primit în interiorul careului, a stopat mingea pe piept şi a înscris fulgerător cu dreptul, din voleu, portarul Laurenţiu Popescu neavând reacţie. Craiovenii au trecut pe lângă egalare în minutul 31, când Al Hamlawi nu a ajuns la mingea trimisă în faţa porţii de Baiaram. Căbuz l-a blocat pe Carlos Mora în minutul 44 şi a fost 1-0 pentru oaspeţi la pauză.
Ricardo Matos a scăpat singur cu Popescu, în minutul 61, dar nu a putut finaliza, iar oltenii au trimis mingea în poartă, în minutul 73, prin Cicâldău, dar, după aproape trei minute de aşteptare, golul nu a fost validat din cauza unei poziţii de ofsaid la Băsceanu. Până la final Craiova s-a agitat în atac fără claritate şi play-off-ul începe cu o supriză uriaşă. Outsiderul perfect, FC Argeş, câştigă în Bănie, cu 1-0, şi intră în lupta pentru titlu. În clasament Craiova conduce cu 30 de puncte, urmată de FC Argeş şi Rapid, ambele cu câte 28 de puncte.
