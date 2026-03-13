Home | Fotbal | Liga 1 | “Se bate Argeş la titlu?” Răspunsul lui Andone, după ce echipa lui a produs una din surprizele campionatului!

“Se bate Argeş la titlu?” Răspunsul lui Andone, după ce echipa lui a produs una din surprizele campionatului!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 martie 2026, 23:12

Se bate Argeş la titlu? Răspunsul lui Andone, după ce echipa lui a produs una din surprizele campionatului!

Bogdan Andone, la un meci al Argeşului / Sport Pictures

Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani), şi-a felicitat jucătorii, după ce aceştia au obţinut o victorie mare şi foarte surprinzătoare cu liderul Universitatea Craiova, chiar pe stadionul Ion Oblemenco.

Andone l-a remarcat în mod special pe Bettaieb, care a înscris golul victoriei.

Bogdan Andone, după victoria surprinzătoare cu Universitatea Craiova: “Nu întâmplător am câștigat la CFR, FCSB”

“Vreau să-i felicit pe jucători pentru atitudine. A fost o plăcere de pe margine să urmăresc echipa, cum am reușit să speculăm spațiile. Un meci bun din partea noastră. Am întâlnit o echipă bună, greu de învins. Le mulțumim suporterilor.

Am țipat puțin pe final, nu se auzea nimic, poate de asta am și răgușit. A fost un vacarm. Această victorie confirmă parcursul nostru din sezonul regulat.

Nu întâmplător am câștigat la CFR, FCSB. Trebuie să continuăm la fel. Ne-am propus să strângem cât mai multe puncte.

Mă bucur pentru toți băieții. Știu toți băieții de profil ofensiv. Pot decide un meci. Azi, el (n.r.: Adel Bettaieb) a fost cireașa de pe tort cu acea execuție.

(n.r.: Se bate FC Argeș la titlu?) E mult spus. Noi ne propunem să jucăm fiecare meci. Vor urma două zile libere, apoi vom pregăti meciul cu U Cluj”, a declarat Bogdan Andone pentru digisport.ro.

Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1

Echipa FC Argeş a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, liderul din Liga 1, Universitatea Craiova, în primul meci al play-off-ului.

Trump îi face un cadou de 10 miliarde de dolari lui Putin. Fost consilier: Multă vodcă a curs la KremlinTrump îi face un cadou de 10 miliarde de dolari lui Putin. Fost consilier: Multă vodcă a curs la Kremlin
După tatonările de început de meci, cu şuturi trimise peste poartă de Raţă şi Baiaram. Golul a picat în poarta gazdelor, în minutul 26. Bettaieb a primit în interiorul careului, a stopat mingea pe piept şi a înscris fulgerător cu dreptul, din voleu, portarul Laurenţiu Popescu neavând reacţie. Craiovenii au trecut pe lângă egalare în minutul 31, când Al Hamlawi nu a ajuns la mingea trimisă în faţa porţii de Baiaram. Căbuz l-a blocat pe Carlos Mora în minutul 44 şi a fost 1-0 pentru oaspeţi la pauză.

Ricardo Matos a scăpat singur cu Popescu, în minutul 61, dar nu a putut finaliza, iar oltenii au trimis mingea în poartă, în minutul 73, prin Cicâldău, dar, după aproape trei minute de aşteptare, golul nu a fost validat din cauza unei poziţii de ofsaid la Băsceanu. Până la final Craiova s-a agitat în atac fără claritate şi play-off-ul începe cu o supriză uriaşă. Outsiderul perfect, FC Argeş, câştigă în Bănie, cu 1-0, şi intră în lupta pentru titlu. În clasament Craiova conduce cu 30 de puncte, urmată de FC Argeş şi Rapid, ambele cu câte 28 de puncte.

Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
Cât de mult s-a schimbat Gigă Hagi după cel mai special eveniment din familie: ”Ne bombardează!”
