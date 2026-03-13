“Se bate Argeş la titlu?” Răspunsul lui Andone, după ce echipa lui a produs una din surprizele campionatului!

Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani), şi-a felicitat jucătorii, după ce aceştia au obţinut o victorie mare şi foarte surprinzătoare cu liderul Universitatea Craiova, chiar pe stadionul Ion Oblemenco.

Andone l-a remarcat în mod special pe Bettaieb, care a înscris golul victoriei.

Bogdan Andone, după victoria surprinzătoare cu Universitatea Craiova: “Nu întâmplător am câștigat la CFR, FCSB”

“Vreau să-i felicit pe jucători pentru atitudine. A fost o plăcere de pe margine să urmăresc echipa, cum am reușit să speculăm spațiile. Un meci bun din partea noastră. Am întâlnit o echipă bună, greu de învins. Le mulțumim suporterilor.

Am țipat puțin pe final, nu se auzea nimic, poate de asta am și răgușit. A fost un vacarm. Această victorie confirmă parcursul nostru din sezonul regulat.

Nu întâmplător am câștigat la CFR, FCSB. Trebuie să continuăm la fel. Ne-am propus să strângem cât mai multe puncte.