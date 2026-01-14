Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Care este planul „câinilor” - Antena Sport

Închide meniul
Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Care este planul „câinilor”

Viviana Moraru Publicat: 14 ianuarie 2026, 19:06

Cătălin Cîrjan, la Dinamo/ Sport Pictures

Dinamo a luat decizia finală, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov era dispusă să ofere suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului „câinilor”.  

Suma ar fi una extrem de tentantă pentru Dinamo, ținând cont că echipa se confruntă cu un deficit operațional, care se ridică la patru milioane de euro. 

Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan 

Totuși, conform gsp.ro, Dinamo e decisă să nu-l vândă pe Cătălin Cîrjan în această iarnă. „Câinii” și-au făcut deja planul, fiind dispuși să renunțe la căpitanul echipei la finalul sezonului, în cazul unei calificări în cupele europene.  

Andrei Nicolescu dezvăluia, în urmă cu câteva zile, faptul că Dinamo cere suma de cinci milioane de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan.  

„Am avut ofertă de la Sturm Graz 3 milioane cu bonsuri pentru Cîrjan, da. În vara asta a fost netransferabil. Dintr-o discuţie internă, 5 milioane pentru Cîrjan ar fi suma pentru care acţionarii ar spune da”, spunea Nicolescu, conform primasport.ro. 

Cătălin Cîrjan, care a ajuns la Dinamo gratis în vara lui 2024, după ce și-a încheiat atât împrumutul la Rapid, cât și contractul cu Arsenal U21, mai are contract cu „câinii” până în 2027. El a marcat patru goluri și a oferit cinci pase decisive în cele 21 de meciuri bifate în Liga 1. 

