Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Care este planul „câinilor” - Antena Sport

Dinamo a luat decizia finală, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov era dispusă să ofere suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului „câinilor”.

Suma ar fi una extrem de tentantă pentru Dinamo, ținând cont că echipa se confruntă cu un deficit operațional, care se ridică la patru milioane de euro.

Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan

Totuși, conform gsp.ro, Dinamo e decisă să nu-l vândă pe Cătălin Cîrjan în această iarnă. „Câinii” și-au făcut deja planul, fiind dispuși să renunțe la căpitanul echipei la finalul sezonului, în cazul unei calificări în cupele europene.

Andrei Nicolescu dezvăluia, în urmă cu câteva zile, faptul că Dinamo cere suma de cinci milioane de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan.

„Am avut ofertă de la Sturm Graz 3 milioane cu bonsuri pentru Cîrjan, da. În vara asta a fost netransferabil. Dintr-o discuţie internă, 5 milioane pentru Cîrjan ar fi suma pentru care acţionarii ar spune da”, spunea Nicolescu, conform primasport.ro.