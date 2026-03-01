Gigi Becali, gata să îl aducă pe Mirel Rădoi la FCSB! Anunțul patronului: "Manager general. Va superviza tot" - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat că este gata să ia o decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul pentru prima dată în istorie. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a încercat să dea de Mirel Rădoi pentru a-l aduce pe fostul antrenor al Universității Craiova la echipa sa, însă nu pe banca tehnică, ci pe postul de manager general.

FCSB a pierdut orice speranță de a mai ajunge în play-off după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo grație reușitei lui Ricardo Matos. Roș-albaștrii sperau ca marea lor rivală să îi încurce pe piteșteni, care aveau nevoie de minim trei puncte pentru a-și asigura accederea în Top 6.

Mirel Rădoi, așteptat de Gigi Becali la FCSB

După ce FCSB a învins-o la Arad pe UTA într-un meci cu miză 0 pentru campioană, Gigi Becali a avut o intervenție la TV și a abordat mai multe subiecte. Patronul a declarat că vrea să facă “revoluție” la echipa sa și că vrea să implementeze un serviciu de scouting, însă nu acesta a fost marele anunț.

Becali a mai spus că vrea să îl aducă pe Mirel Rădoi la echipă pe postul de manager general. Latifundiarul din Pipera a detaliat ulterior și ce atribuții ar avea fostul antrenor al Univ. Craiova dacă va accepta.

“Întăresc staff-ul tehnic, aduc un manager general. M-am gândit la Mirel Rădoi, să îl pun manager general. L-am sunat, nu mi-a răspuns. Fiind Mirel, nu îi pot spune că îl pot aduce în echipa tehnică. Dacă vine Mirel manager general, o să îi dau titulatură, că e Rădoi.