Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: "E ultima zi" - Antena Sport

Alex Masgras Publicat: 1 martie 2026, 20:22

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali a oferit o primă reacţie după ce FCSB a a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1. Campioana ultimelor două sezoane, formaţia roş-albastră nu mai poate încheia pe primele şase locuri, după ce FC Argeş a câştigat meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo, scor 1-0.

FCSB va juca astfel în play-out, acolo unde încă mai are şanse la cupele europene. Conference League e singura competiţie UEFA în care campioana mai poate ajunge jucând în play-out.

Gigi Becali, în silenzio stampa după ce FCSB a ratat play-off-ul

Gigi Becali a anunţat că nu va mai vorbi în perioada următoare şi că va discuta din nou cu presa abia atunci când echipa sa va fi sigură că va juca în preliminariile Conference League:

“De acum înainte, vorbesc doar dacă prindem Conference League. Altfel, nu mai vorbesc. Doar atunci mai vorbim, așa e frumos. Să știe toți. Gata. Dacă intră în Conference, vorbesc din nou. Până atunci, să vorbească cei care merită. Eu mai vorbesc doar dacă intrăm în Conference. Până atunci, nu. Azi e ultima zi”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

Campioană în ultimele două sezoane din Liga 1, FCSB stabileşte astfel o premieră negativă. Formaţia roş-albastră este prima campioană în exerciţiu din România care nu reuşeşte să ajungă în play-off pentru a-şi apăra titlul.

Astra, Viitorul Constanţa, CFR Cluj (5 titluri la rând), Farul Constanţa şi FCSB (2 titluri la rând) sunt echipele care au cucerit titlul în Liga 1 de la introducerea formatului cu play-off şi play-out.

